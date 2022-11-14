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Источник: Бесединым интересуются клубы из Турции и Азербайджана

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Неожиданный спрос

Источник: Бесединым интересуются клубы из Турции и Азербайджана

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Прошлым летом сразу три зарубежных клуба интересовались услугами форварда "Динамо" Артема Беседина, сообщает "Динамомания".

Речь идет о турецких "Касымпаше" и "Сивасспоре", а также азербайджанском "Карабахе".

По информации источника, данный интерес до сих пор сохраняется к 26-летнему украинцу, и, возможно, во время зимнего перерыва выльется во что-то более серьезное.

В текущем сезоне Беседин сыграл в 18 матчах "Динамо" во всех турнирах, не забил ни одного гола, но отметился одной результативной передачей. Контракт Артема с бело-синими действует до конца 2024 года.

"Карабах" является действующим чемпионом страны, а всего 9 раз завоевывал чемпонский титул, имеет опыт выступления в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Касымпаша" представляет стамбульский центральный район Бейоглу и сейчас идет на 13-м месте в турецкой Суперлиге.

"Сивасспор" представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.

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В статье: Динамо (Киев) Карабах (Агдам) Артем Беседин Сивасспор (Сивас) Касымпаша
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Источник:
Динамоманія

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