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Ловрич: У Кривбасса была некоторая психологическая пропасть

Премьер-лига
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Но команда сумела настроиться на победу

Ловрич: У Кривбасса была некоторая психологическая пропасть

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Драган Ловрич прокомментировал победу над харьковским "Металлистом" (1:0) в 13-м туре УПЛ.

– Очень важная победа, мы сделали хорошую работу. В первом тайме мы могли забить два или три гола. Но могли и пропустить, потому ничья – закономерный результат до перерыва. Но благодаря тому, что забили в середине второго тайма, заиграли более спокойно. И сумели сохранить преимущество в счете до финального свистка. Мы заслужили эту победу.

– Последние результаты "Кривбасса" свидетельствуют, что команда не собирается мириться с таким турнирным положением. Дальше – только вверх?

– Да, конечно. После "Руха" у нас была некоторая психологическая пропасть, и было трудновато настроиться дальше. Но сумели переиграть "Ворсклу", и удалось повторить победный результат. Теперь необходимо хорошо подготовиться к "Металлисту 1925". Нас устроит только победа, – сказал Ловрич.

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Матч 14-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Металлист 1925" состоится 20 ноября и начнется в 14:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков) Кристиан Ловрич
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Источник:
fckryvbas.com

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