Подвиги Ризныка, феноменальная реакция Мацапуры. ВИДЕО лучших сейвов 13-го тура УПЛ

Вашему вниманию подборка лучших голкиперских сейвов в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги от официального транслятора Setanta Sports. В нее попали спасения от Когута из "Вереса", Ризныка из "Ворсклы", Валефа из "Днепра-1" и Мацапуры из "Зари".

Интересно, что УПЛ признала лучшим игроком тура голкипера "Колоса" Евгения Волынца, совершившего 12 сейвов в матче против "Динамо".