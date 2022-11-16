Премьер-лига
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Подвиги Ризныка, феноменальная реакция Мацапуры. ВИДЕО лучших сейвов 13-го тура УПЛ
А еще Когут и Валеф
фото - Олександр Приходько
Вашему вниманию подборка лучших голкиперских сейвов в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги от официального транслятора Setanta Sports. В нее попали спасения от Когута из "Вереса", Ризныка из "Ворсклы", Валефа из "Днепра-1" и Мацапуры из "Зари".
Интересно, что УПЛ признала лучшим игроком тура голкипера "Колоса" Евгения Волынца, совершившего 12 сейвов в матче против "Динамо".
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