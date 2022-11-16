 Подвиги Ризныка, феноменальная реакция Мацапуры. ВИДЕО лучших сейвов 13-го тура УПЛ ᐉ UA-Футбол
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Подвиги Ризныка, феноменальная реакция Мацапуры. ВИДЕО лучших сейвов 13-го тура УПЛ

Премьер-лига
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А еще Когут и Валеф

Подвиги Ризныка, феноменальная реакция Мацапуры. ВИДЕО лучших сейвов 13-го тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию подборка лучших голкиперских сейвов в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги от официального транслятора Setanta Sports. В нее попали спасения от Когута из "Вереса", Ризныка из "Ворсклы", Валефа из "Днепра-1" и Мацапуры из "Зари".

Интересно, что УПЛ признала лучшим игроком тура голкипера "Колоса" Евгения Волынца, совершившего 12 сейвов в матче против "Динамо".

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В статье: Богдан Когут Дмитрий Ризнык Дмитрий Мацапура Макс Валеф
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