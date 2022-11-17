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Днепр-1 - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
"Шахтер" против "Динамо" – это было классическое украинское противостояние, но с точки зрения важности, влияния на перспективы, с точки зрения интриги и напряжения главный матч первого круга состоится между "Днепром-1" и "Шахтером". Команы сыграют в Ужгороде, который временно заменяет днепрянам родной дом.
Матч состоится в субботу, 19-го ноября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "УНИАН". Также футбол в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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