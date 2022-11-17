 Днепр-1 - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепр-1 - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" против "Динамо" – это было классическое украинское противостояние, но с точки зрения важности, влияния на перспективы, с точки зрения интриги и напряжения главный матч первого круга состоится между "Днепром-1" и "Шахтером". Команы сыграют в Ужгороде, который временно заменяет днепрянам родной дом.

Матч состоится в субботу, 19-го ноября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "УНИАН". Также футбол в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

За что "Днепр-1" получил штраф от КДК и не похоже ли это на двойные стандарты – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде