Зубков: Доктора прогнозируют, что в отпуск мне удастся уйти здоровым

Нападающий " Шахтера " Александр Зубков рассказал о том, как идет его восстановление после травмы задней поверхности бедра.

– Саша, вы травмировались 29 октября в матче с "Александрией". То есть, прошло уже более трех недель. Как сейчас ваше самочувствие?

– Я почти сразу же после травмы приступил к восстановлению. Первые 2-3 дня к месту повреждения прикладывали лед, мне делали сдавливающие повязки, чтобы локализовать отек и не допустить его распространения. Затем я почти сразу приступил к легким втягивающим занятиям. А последние, наверное, недели две я работаю уже в тренажерном зале. Упражнения постоянно чередуются: где-то нагрузка увеличивается, а где-то уменьшается. Также я уже приступил к легкой беговой работе. Доктора прогнозируют, что в отпуск мне удастся уйти здоровым. Ну, практически здоровым.

– Получается, сыграть вам в оставшихся матчах "Шахтера" в этом календарном году уже вряд ли удастся?

– Да, я в них не сыграю. Мне только что сделали контрольное УЗИ. Оно показало, что в мышце, которая травмирована, образовывается шрам, но он еще не до конца затянулся. Поэтому, речь о моем возвращении на поле в ближайшее время не идет. Как и прогнозировалось первоначально, на восстановление уйдет порядка 4-5 недель.

– Мыслей о форсировании восстановления не было?

– Конечно, нет. Я только-только приступил к легкой беговой работе. Пока не думаю не только о работе с мячом, а и о спринте или беговой работе высокой интенсивности. У меня такая травма, что если ее не вылечить основательно и получить рецидив, то можно выпасть из строя вовсе на два или даже два с половиной месяца. Так что спешить нет никакого смысла. Надо работать и планомерно восстанавливаться день за днем.