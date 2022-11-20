 Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Львы" не попрощались с игроком

Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета

Карпати Львів

Новина українською

Защитник ПФК "Львов" Сергей Симинин рассказал, как покинул львовские "Карпаты":

– Как проходило прощание с "Карпатами" летом? Это было из-за травмы?

– Я сделал операцию, возобновлялся, но о решении не продлевать со мной контракт узнал из Интернета. Заканчивать с футболом пока не собирался.

– Вас лично никто не сообщил из клуба?

– Никто не выходил на меня. Я знал, что 30 июня истекал контракт, залечивал травму. Так и попрощались – то есть никак.

— За время, проведенное в “Карпатах”, нашли для себя ответ на вопросы, какие Карпаты настоящие?

— Я так понимаю, что это старые “Карпаты”. Они выкупили эмблему. Так я думаю лучше у них спросить.

— Как болельщики “Волыни” восприняли новость о переходе легенды клуба в лагерь принципиального соперника?

— Они понимают, что “Волыни” сейчас не существует. Так сложились карты. Они знают, как я к ним отношусь, а они ко мне. Это самая родная команда и болельщики для меня”, - сказал Симинин.

Отметим, что защитник выступал в составе львовских "Карпат" в сезоне 2021-2022 гг. Тогда "львы" играли во Второй лиге Украины.

Сейчас Сергей представляет ПФК "Львов", к которому присоединился 9 ноября. Пока он еще не дебютировал за свою новую команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Симинин ФК Львов Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Укрфутбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде