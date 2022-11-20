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Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета
"Львы" не попрощались с игроком
Карпати Львів
Защитник ПФК "Львов" Сергей Симинин рассказал, как покинул львовские "Карпаты":
“ – Как проходило прощание с "Карпатами" летом? Это было из-за травмы?
– Я сделал операцию, возобновлялся, но о решении не продлевать со мной контракт узнал из Интернета. Заканчивать с футболом пока не собирался.
– Вас лично никто не сообщил из клуба?
– Никто не выходил на меня. Я знал, что 30 июня истекал контракт, залечивал травму. Так и попрощались – то есть никак.
— За время, проведенное в “Карпатах”, нашли для себя ответ на вопросы, какие Карпаты настоящие?
— Я так понимаю, что это старые “Карпаты”. Они выкупили эмблему. Так я думаю лучше у них спросить.
— Как болельщики “Волыни” восприняли новость о переходе легенды клуба в лагерь принципиального соперника?
— Они понимают, что “Волыни” сейчас не существует. Так сложились карты. Они знают, как я к ним отношусь, а они ко мне. Это самая родная команда и болельщики для меня”, - сказал Симинин.
Отметим, что защитник выступал в составе львовских "Карпат" в сезоне 2021-2022 гг. Тогда "львы" играли во Второй лиге Украины.
Сейчас Сергей представляет ПФК "Львов", к которому присоединился 9 ноября. Пока он еще не дебютировал за свою новую команду.
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