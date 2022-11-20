Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета

Защитник ПФК "Львов" Сергей Симинин рассказал, как покинул львовские "Карпаты":

“ – Как проходило прощание с "Карпатами" летом? Это было из-за травмы?

– Я сделал операцию, возобновлялся, но о решении не продлевать со мной контракт узнал из Интернета. Заканчивать с футболом пока не собирался.

– Вас лично никто не сообщил из клуба?

– Никто не выходил на меня. Я знал, что 30 июня истекал контракт, залечивал травму. Так и попрощались – то есть никак.

— За время, проведенное в “Карпатах”, нашли для себя ответ на вопросы, какие Карпаты настоящие?

— Я так понимаю, что это старые “Карпаты”. Они выкупили эмблему. Так я думаю лучше у них спросить.

— Как болельщики “Волыни” восприняли новость о переходе легенды клуба в лагерь принципиального соперника?

— Они понимают, что “Волыни” сейчас не существует. Так сложились карты. Они знают, как я к ним отношусь, а они ко мне. Это самая родная команда и болельщики для меня”, - сказал Симинин.