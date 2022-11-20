Новый чемпион? Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Шахтер 2:1

Многие скептически относились к текущему лидерству "Днепра-1": то соперники были не в форме, то другие факторы были в пользу днепрян. Главный ответ должна была дать игра команды Кучера против "Шахтера". Принципиальности ей не занимать, ведь напряжение росло не только из-за ситуации в турнирной таблице, но и тренеров: Игорь Йовичевич только летом перебрался в "Шахтер", а Александр Кучер, хоть "горняков" и не тренировал, но очень много игровой карьеры отдал дончанам . В итоге победу праздновали те, кто еще ни разу не выигрывал чемпионат Украины. Украинский футбол уже знает истории, когда восемь очков преимущества таяли весной. Не повторит ли ошибок предшественников СК?

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