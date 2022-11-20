 Швед вернулся во Львов после перенесенной операции ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Швед вернулся во Львов после перенесенной операции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швед вернулся во Львов после перенесенной операции

Премьер-лига
(2 голосов)

На восстановление уйдет длительное время

Швед вернулся во Львов после перенесенной операции

Фейсбук ФК Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марьян Швед перенес операцию на бедре и вернулся в расположение клуба во Львове.

Вингер "горняков" продолжает курс реабилитации. На полное восстановление Шведу понадобится до восьми недель. Таким образом, становится ясно, что хавбек в этом году уже не сыграет.

Напомним, в конце сентября футболист получил травму во время товарищеского матча с польским "Радомяком", а затем столкнулся с осложнениями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде