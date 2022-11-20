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Швед вернулся во Львов после перенесенной операции
На восстановление уйдет длительное время
Фейсбук ФК Шахтар/Автор невідомий
Полузащитник донецкого "Шахтера" Марьян Швед перенес операцию на бедре и вернулся в расположение клуба во Львове.
Вингер "горняков" продолжает курс реабилитации. На полное восстановление Шведу понадобится до восьми недель. Таким образом, становится ясно, что хавбек в этом году уже не сыграет.
Напомним, в конце сентября футболист получил травму во время товарищеского матча с польским "Радомяком", а затем столкнулся с осложнениями.
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Источник:Фейсбук ФК "Шахтер"
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