Швед вернулся во Львов после перенесенной операции

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марьян Швед перенес операцию на бедре и вернулся в расположение клуба во Львове.

Вингер "горняков" продолжает курс реабилитации. На полное восстановление Шведу понадобится до восьми недель. Таким образом, становится ясно, что хавбек в этом году уже не сыграет.

Напомним, в конце сентября футболист получил травму во время товарищеского матча с польским "Радомяком", а затем столкнулся с осложнениями.