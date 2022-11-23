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Днепр-1 - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую відеотрансляцію матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую відеотрансляцію матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" в этом чемпионате победил поочередно и "Динамо", и "Шахтер". Но чемпионство выигрывается, как известно, в поединках с "серой массой". То есть, в течение длинной дистанции против рядовых соперников. Так что днепрянам нельзя сбавлять темп после уверенного поединка с "горняками". На очереди – "Александрия", которая обладает приличным составом, но отличается нестабильностью.

Перенесенный матч первого тура УПЛ "Днепр-1" – "Александрия" состоится в среду, 23 ноября, в 13:00 в Ужгороде. Матч покажет в прямом эфире телеканал УНИАН. Также матч можно посмотреть в интернете в прямом эфире на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

О самых интересных закулисных событиях УПЛ читайте в новом телеграмм-канале об украинском чемпионате. В частности, за что оштрафовали "Днепр-1", почему не играет Селезнев и какие тренерские перестройки в "Металлисте". Посмотреть – ЗДЕСЬ >>>

УПЛ. Перенесенный матч первого тура
23.11.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Ярослав Козик

"Днепр-1" 13:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

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В статье: Александрия СК Днепр-1
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