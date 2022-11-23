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Днепр-1 - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую відеотрансляцію матча УПЛ
Днепр-1 - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
"Днепр-1" в этом чемпионате победил поочередно и "Динамо", и "Шахтер". Но чемпионство выигрывается, как известно, в поединках с "серой массой". То есть, в течение длинной дистанции против рядовых соперников. Так что днепрянам нельзя сбавлять темп после уверенного поединка с "горняками". На очереди – "Александрия", которая обладает приличным составом, но отличается нестабильностью.
Перенесенный матч первого тура УПЛ "Днепр-1" – "Александрия" состоится в среду, 23 ноября, в 13:00 в Ужгороде. Матч покажет в прямом эфире телеканал УНИАН. Также матч можно посмотреть в интернете в прямом эфире на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>
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УПЛ. Перенесенный матч первого тура
23.11.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Ярослав Козик
"Днепр-1" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab
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