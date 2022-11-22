Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2022

"Днепр-1" сделал весомую заявку на грандиозный успех, поочередно одолев своих конкурентов "Динамо" и "Шахтер". Уверенно, спокойно, непринужденно. Но чемпионство добывается не в таких матчах, а на длинной дистанции. На вершине окажется тот, кто сможет минимизировать потери против середняков и аутсайдеров.

"Александрия" – серьезный соперник, но "Днепр-1" рассчитывает воспользоваться нестабильностью горожан. Что может предложить Юрий Гура? Желание реабилитироваться за болезненное и даже унизительное поражение 1:4 от "Зари".

УПЛ. Перенесенный матч первого тура

23.11.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле –

"Днепр-1" 13:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости "Днепра-1"

Еврокубки уже более двух недель стоят на паузе, а график у "Днепра-1" не облегчился. По сути, команда продолжает проводить по матчу в неделю. Однако это коллектив Кучера не ограничивает и не угнетает. Напротив, похоже на то, что "Днепр-1" возвращается к тем кондициям, которые были в начале сезона и которые обеспечивали легкость.

По крайней мере, в последних четырех турах днепряне одержали три победы, две из которых со счетом 3:1. Да и 2:1 против "Шахтера" были очень легкими, веселыми, задорными, несмотря на то, что приходилось отыгрываться. Единственная осечка на этом этапе – это ничья с "Ворсклой", которая на самом деле могла обернуться как победой, так и поражением.

Легкость присутствует, несмотря на наличие кадровых проблем. Бланко уже тренируется с командой, но в заявку после травмы еще не попадал. В отличие от Балули. Восстановившийся Гуцуляк снова травмировался, в который раз сумел вернуться и даже отличился результативным действием в поединке с "Шахтером". Лучкевич, Громов, Пурита – вне игры.

Неизвестно, в каком состоянии находится Янис Амаш. Его выдернули из сборной Алжира с прицелом на матч против "горняков", но травма на предигровой тренировке помешала выйти в основном составе. В случае чего, Назаренко или Танчик (не по позиции) готовы подменить легионера и сегодня.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Гуцуляк, Назаренко – Довбик

Новости "Александрия"

Состав "Александрии" по качеству, безусловно, тянет на топ-5 - топ-6. Где-то в этих кругах команда Юрия Гуры и "околачивается". Хотя нестабильность присутствует, и она разрушает планы. В пяти последних турах горожане дважды проиграли, дважды выиграли и однажды сыграли вничью. Причем ничья была с "Шахтером", победы – с результативными счетами, поражения тоже велики. Семь пятниц на неделю.

"Александрии" очень не хватает травмированного Владислава Калитвинцева. Его отсутствие в матче с "Зарей" повлияло на атакующий потенциал подопечных Гуры. Не в оптимальных кондициях находится и Кирилл Ковалец, которого когда-то сватали в "Днепр-1". По всей вероятности, он выйдет сегодня в основном составе.

Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Рыбалка, Дришлюк, Ковалец – Костышин, Третьяков – Кожушко

"Днепр-1" – "Александрия". Статистика личных встреч

"Днепр-1" уступает "Александрии" в историческом разрезе – одна победа в шести матчах. Но с "Шахтером" было и того хуже: шесть поражений в шести матчах. Этот сезон для днепрян может стать переломным как в контексте глобального выступления, так и в плане личных противостояний с теми или иными соперниками.

"Днепр-1" – "Александрия". Последние матчи команд

Бегло статистика последних матчей уже упоминалась в материале – четыре победы и ничья в пяти крайних поединках. Показатели выступления портит разве что поражение в Лиге Европы от АЗ, а вот в чемпионате Украины "Днепр-1" остается единственной командой, которая еще не проигрывала.

Примечательно также, что в последних пяти матчах "Днепр-1" пропускал. Очевидно, шансы будут и у сегодняшнего соперника.

"Александрия" в последнее время выступает очень весело. В последних пяти матчах с ее участием непременно забивали обе команды, причем в наименее результативном поединке (точнее, поединках) было забито четыре гола. Ничего критичного для перспектив команды нет, просто остается неприятный привкус после последней игры. Матч с "Днепром-1" – шанс улучшить себе настроение. Хотя будет еще одна возможность закончить год на мажорной ноте.

"Днепр-1" – "Александрия". Турнирное положение команд

"Днепр-1" оторвался от "Шахтера" уже на восемь баллов, однако у "горняков" остается матч в запасе. (+5) по потерянным – это хороший задел, но еще не определяющий.

"Александрия" имеет неплохой гандикап над шестым местом, сохраняя хорошие шансы на еврокубковую зону: "Ворскла" сейчас отстает на пять очков и имеет на два сыгранных матча больше. А других конкурентов практически нет.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 13 11 2 0 30-8 +22 35 0 2 Шахтер 12 8 3 1 26-9 +17 27 0 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 0 4 Динамо 13 8 2 3 21-13 +8 26 0 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 0 6 Ворскла 14 5 3 6 16-17 -1 18 0 7 Верес 14 5 2 7 17-19 -2 17 0 8 Металлист 1925 13 4 5 4 13-17 -4 17 0 9 Колос 13 4 4 5 11-16 -5 16 0 10 Металлист 13 4 3 6 15-20 -5 15 0 11 ФК Минай 13 3 4 6 9-14 -5 13 0 12 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 0 13 Кривбасс 13 3 3 7 8-15 -7 12 0 14 Ингулец 13 2 4 7 11-18 -7 10 0 15 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 0 16 ФК Львов 13 2 3 8 9-20 -11 9 0

"Днепр-1" – "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 3:1. Можно ожидать в меру результативного матча. У "Днепра-1" не все гладко в защите, а "Александрия" обладает достаточным потенциалом и ресурсом для того, чтобы осветить локальные проблемы лидера. Однако глобально "Днепр-1" сильнее. Поэтому забить должен больше. Но вряд ли будет разгром. Рекомендуем ставку на днепрян с форой "минус один".