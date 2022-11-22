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Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2022
Днепр-1 - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Днепр-1" сделал весомую заявку на грандиозный успех, поочередно одолев своих конкурентов "Динамо" и "Шахтер". Уверенно, спокойно, непринужденно. Но чемпионство добывается не в таких матчах, а на длинной дистанции. На вершине окажется тот, кто сможет минимизировать потери против середняков и аутсайдеров.
"Александрия" – серьезный соперник, но "Днепр-1" рассчитывает воспользоваться нестабильностью горожан. Что может предложить Юрий Гура? Желание реабилитироваться за болезненное и даже унизительное поражение 1:4 от "Зари".
- "Днепр-1" 13:00 "Александрия"
- Новости "Днепра-1"
- Новости "Александрия"
- "Днепр-1" – "Александрия". Статистика личных встреч
- "Днепр-1" – "Александрия". Последние матчи команд
- "Днепр-1" – "Александрия". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" – "Александрия". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Перенесенный матч первого тура
23.11.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле –
"Днепр-1" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab
Новости "Днепра-1"
Еврокубки уже более двух недель стоят на паузе, а график у "Днепра-1" не облегчился. По сути, команда продолжает проводить по матчу в неделю. Однако это коллектив Кучера не ограничивает и не угнетает. Напротив, похоже на то, что "Днепр-1" возвращается к тем кондициям, которые были в начале сезона и которые обеспечивали легкость.
По крайней мере, в последних четырех турах днепряне одержали три победы, две из которых со счетом 3:1. Да и 2:1 против "Шахтера" были очень легкими, веселыми, задорными, несмотря на то, что приходилось отыгрываться. Единственная осечка на этом этапе – это ничья с "Ворсклой", которая на самом деле могла обернуться как победой, так и поражением.
Легкость присутствует, несмотря на наличие кадровых проблем. Бланко уже тренируется с командой, но в заявку после травмы еще не попадал. В отличие от Балули. Восстановившийся Гуцуляк снова травмировался, в который раз сумел вернуться и даже отличился результативным действием в поединке с "Шахтером". Лучкевич, Громов, Пурита – вне игры.
Неизвестно, в каком состоянии находится Янис Амаш. Его выдернули из сборной Алжира с прицелом на матч против "горняков", но травма на предигровой тренировке помешала выйти в основном составе. В случае чего, Назаренко или Танчик (не по позиции) готовы подменить легионера и сегодня.
Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Гуцуляк, Назаренко – Довбик
Новости "Александрия"
Состав "Александрии" по качеству, безусловно, тянет на топ-5 - топ-6. Где-то в этих кругах команда Юрия Гуры и "околачивается". Хотя нестабильность присутствует, и она разрушает планы. В пяти последних турах горожане дважды проиграли, дважды выиграли и однажды сыграли вничью. Причем ничья была с "Шахтером", победы – с результативными счетами, поражения тоже велики. Семь пятниц на неделю.
"Александрии" очень не хватает травмированного Владислава Калитвинцева. Его отсутствие в матче с "Зарей" повлияло на атакующий потенциал подопечных Гуры. Не в оптимальных кондициях находится и Кирилл Ковалец, которого когда-то сватали в "Днепр-1". По всей вероятности, он выйдет сегодня в основном составе.
Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Рыбалка, Дришлюк, Ковалец – Костышин, Третьяков – Кожушко
"Днепр-1" – "Александрия". Статистика личных встреч
"Днепр-1" уступает "Александрии" в историческом разрезе – одна победа в шести матчах. Но с "Шахтером" было и того хуже: шесть поражений в шести матчах. Этот сезон для днепрян может стать переломным как в контексте глобального выступления, так и в плане личных противостояний с теми или иными соперниками.
"Днепр-1" – "Александрия". Последние матчи команд
Бегло статистика последних матчей уже упоминалась в материале – четыре победы и ничья в пяти крайних поединках. Показатели выступления портит разве что поражение в Лиге Европы от АЗ, а вот в чемпионате Украины "Днепр-1" остается единственной командой, которая еще не проигрывала.
Примечательно также, что в последних пяти матчах "Днепр-1" пропускал. Очевидно, шансы будут и у сегодняшнего соперника.
"Александрия" в последнее время выступает очень весело. В последних пяти матчах с ее участием непременно забивали обе команды, причем в наименее результативном поединке (точнее, поединках) было забито четыре гола. Ничего критичного для перспектив команды нет, просто остается неприятный привкус после последней игры. Матч с "Днепром-1" – шанс улучшить себе настроение. Хотя будет еще одна возможность закончить год на мажорной ноте.
"Днепр-1" – "Александрия". Турнирное положение команд
"Днепр-1" оторвался от "Шахтера" уже на восемь баллов, однако у "горняков" остается матч в запасе. (+5) по потерянным – это хороший задел, но еще не определяющий.
"Александрия" имеет неплохой гандикап над шестым местом, сохраняя хорошие шансы на еврокубковую зону: "Ворскла" сейчас отстает на пять очков и имеет на два сыгранных матча больше. А других конкурентов практически нет.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|0
|2
|Шахтер
|12
|8
|3
|1
|26-9
|+17
|27
|0
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|0
|4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|21-13
|+8
|26
|0
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|0
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|-1
|18
|0
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17-19
|-2
|17
|0
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|-4
|17
|0
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|0
|10
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15-20
|-5
|15
|0
|11
|ФК Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|-5
|13
|0
|12
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|0
|13
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|-7
|12
|0
|14
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11-18
|-7
|10
|0
|15
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|0
|16
|ФК Львов
|13
|2
|3
|8
|9-20
|-11
|9
|0
"Днепр-1" – "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 3:1. Можно ожидать в меру результативного матча. У "Днепра-1" не все гладко в защите, а "Александрия" обладает достаточным потенциалом и ресурсом для того, чтобы осветить локальные проблемы лидера. Однако глобально "Днепр-1" сильнее. Поэтому забить должен больше. Но вряд ли будет разгром. Рекомендуем ставку на днепрян с форой "минус один".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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