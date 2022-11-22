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Цыганков забил свой 100-й гол в карьере. Из них четверть - с пенальти
93 мяча Виктор забил в составе киевского клуба, 7 – за сборную Украины
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо"
93 мяча 25-летний украинец забил в составе киевского клуба, 7 – за сборную Украины.
76 из 93 голов за клуб хавбек забил в УПЛ, 13 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины.
25 из 100 мячей футболист забил с пенальти.
Первым своим голом хавбек отметился 24 сентября во встрече киевлян с "Олимпиком" (4:0).
Для того чтобы покорить "юбилейную сотню", Цыганкову понадобилось провести 277 матчей (234 за клуб и 43 за сборную).
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