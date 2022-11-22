 Цыганков забил свой 100-й гол в карьере. Из них четверть - с пенальти ᐉ UA-Футбол
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Цыганков забил свой 100-й гол в карьере. Из них четверть - с пенальти

Премьер-лига
(3 голосов)

93 мяча Виктор забил в составе киевского клуба, 7 – за сборную Украины

Цыганков забил свой 100-й гол в карьере. Из них четверть - с пенальти

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков забил свой 100-й гол в профессиональной карьере. Юбилейным стал победный мяч в ворота "Вереса" (1:0) в 14-м туре УПЛ.

93 мяча 25-летний украинец забил в составе киевского клуба, 7 – за сборную Украины.

76 из 93 голов за клуб хавбек забил в УПЛ, 13 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины.

25 из 100 мячей футболист забил с пенальти.

Первым своим голом хавбек отметился 24 сентября во встрече киевлян с "Олимпиком" (4:0).

Для того чтобы покорить "юбилейную сотню", Цыганкову понадобилось провести 277 матчей (234 за клуб и 43 за сборную).

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В статье: Украина Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
22.11.2022 в 20:11
Не пройшло й неділі, як сайт повідомив новину, яка була вчора, головною новиною нашого чемпіонату. Краще пізно, чим ніколи ...
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