Шоу с привкусом скандала. Шахтер - Ворскла 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" – "Ворскла", которые встречались в рамках 15-го тура УПЛ. После игры Виктор Скрипник заявил: "Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Возможно, тренер "Ворсклы" был недоволен тем фактом, что горняки забили победный гол с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. До этого "Шахтер" вел 2:0, но полтавчане смогли отыграться. Также заслуживает внимания нереализованный Ласиной Траоре пенальти.

УПЛ. 15-й тур. 23.11.2022

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле - Николай Балакин

"Шахтер" - "Ворскла" 3:2

Голы: Георгий Судаков 27, Дмитрий Крыськив 47, Михаил Мудрик 86 (пен.) - Тауйлян Сефери 62, Артем Челядин 75