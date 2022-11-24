 Шоу с привкусом скандала. Шахтер - Ворскла 3:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Шоу с привкусом скандала. Шахтер - Ворскла 3:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Шахтер - Ворскла, чемпионат Украины, 23 ноября 2022

Шоу с привкусом скандала. Шахтер - Ворскла 3:2. Видео голов и обзор матча

фото - УПЛ

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Шахтер" – "Ворскла", которые встречались в рамках 15-го тура УПЛ. После игры Виктор Скрипник заявил: "Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Возможно, тренер "Ворсклы" был недоволен тем фактом, что горняки забили победный гол с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. До этого "Шахтер" вел 2:0, но полтавчане смогли отыграться. Также заслуживает внимания нереализованный Ласиной Траоре пенальти.

УПЛ. 15-й тур. 23.11.2022
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле - Николай Балакин
"Шахтер" - "Ворскла" 3:2
Голы: Георгий Судаков 27, Дмитрий Крыськив 47, Михаил Мудрик 86 (пен.) - Тауйлян Сефери 62, Артем Челядин 75

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Дмитрий Крыськив
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