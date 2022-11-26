ВИДЕО, как голкипер Металлиста 1925 отразил пенальти от Цыганкова

В рамках 15-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" расписало нулевую ничью с харьковским "Металлистом 1925". В концовке первого тайма Виктор Цыганков мог открывать счет и выводить "бело-синих" вперед, но не реализовал пенальти - отлично сыграл вратарь гостей Олег Мозиль. После этого поединка подопечные Мирчи Луческу занимают 3-е место с 27 очками, но у луганской "Зари" на один балл меньше и матч в запасе. В свою очередь команда Эдмара на данный момент расположилась на 6-й позиции, имея в своем активе 18 очков.

УПЛ. 15-й тур. 26.11.2022

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Арбитр в поле - Максим Козиряцкий