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ВИДЕО, как голкипер Металлиста 1925 отразил пенальти от Цыганкова
Нули на Лобановского
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 15-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" расписало нулевую ничью с харьковским "Металлистом 1925". В концовке первого тайма Виктор Цыганков мог открывать счет и выводить "бело-синих" вперед, но не реализовал пенальти - отлично сыграл вратарь гостей Олег Мозиль. После этого поединка подопечные Мирчи Луческу занимают 3-е место с 27 очками, но у луганской "Зари" на один балл меньше и матч в запасе. В свою очередь команда Эдмара на данный момент расположилась на 6-й позиции, имея в своем активе 18 очков.
УПЛ. 15-й тур. 26.11.2022
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Арбитр в поле - Максим Козиряцкий
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