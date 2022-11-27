 Сетанта удивляет. Матч УПЛ впервые транслируется в социальной сети TikTok ᐉ UA-Футбол
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Сетанта удивляет. Матч УПЛ впервые транслируется в социальной сети TikTok

Премьер-лига
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Сетанта удивляет. Матч УПЛ впервые транслируется в социальной сети TikTok

Setanta

Новина українською

Поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между “Львовом” и “Колосом” транслируется в прямом эфире в социальной сети TikTok. Впервые эта платформа показывает встречу УПЛ.

Такое решение принял официальный вещатель чемпионата Setanta Sports. Трансляция производится на официальном аккаунте вещателя.

Отметим, что прямой эфир паралельно ведется на телеканале Setanta Sports + и на платформе YouTube.

Если у Вас нет возможности посмотреть видеотрансляцию встречи между Львовом и Колосом, то UA-Футбол проводит текстовый онлайн этого матча.

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка) Телеканал Setanta Sports
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Источник:
Setanta Sports

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