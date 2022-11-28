Названы стартовые составы на матч Кривбасс – Днепр-1

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" будет принимать на своем стадионе "Днепр-1". Наставники обеих команды уже определились со стартовыми составами на игру:

"Кривбасс": Сарнавский, Дибанго, Вернидуб, Стецьков, Понедельник, Банада, Капич, Волошин, Татарков, Микитишин, Дебелко.

"Днепр-1": Макс Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Гомес, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Довбик.

Поединок начнется в 14:00, а на UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.