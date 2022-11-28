 Днепр-1 потерпел первое поражение в УПЛ за год ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 потерпел первое поражение в УПЛ за год
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 потерпел первое поражение в УПЛ за год

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний раз днепряне проигрывали в октябре 2021 года

Днепр-1 потерпел первое поражение в УПЛ за год

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором Кривбасс встречался с Днепром-1.

Поединок оказался очень интересным – довольно неожиданно Кривбасс обыграл лидера со счетом 2:1.

Таком образом, криворожцы нанесли соседям первое поражение в текущем сезоне УПЛ.

Отметим, что Днепр-1 не проигрывал в УПЛ больше года – предыдущее поражение днепрян датировано 24 октября 2021 года, когда Днепр-1 проиграл Динамо 1:2.

Тем не менее, Днепр-1 остается единоличным лидером таблицы – 35 очков после 14 матчей. Кривбасс после этой победы поднялся на 11 строчку с 15 очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
28.11.2022 в 16:43
ещё будут поражения --первое но не последние
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде