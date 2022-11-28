Днепр-1 потерпел первое поражение в УПЛ за год

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором Кривбасс встречался с Днепром-1.

Поединок оказался очень интересным – довольно неожиданно Кривбасс обыграл лидера со счетом 2:1 .

Таком образом, криворожцы нанесли соседям первое поражение в текущем сезоне УПЛ.

Отметим, что Днепр-1 не проигрывал в УПЛ больше года – предыдущее поражение днепрян датировано 24 октября 2021 года, когда Днепр-1 проиграл Динамо 1:2.

Тем не менее, Днепр-1 остается единоличным лидером таблицы – 35 очков после 14 матчей. Кривбасс после этой победы поднялся на 11 строчку с 15 очками.