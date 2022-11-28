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Днепр-1 потерпел первое поражение в УПЛ за год
Последний раз днепряне проигрывали в октябре 2021 года
scdnipro1.com.ua
В понедельник, 28 ноября, состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором Кривбасс встречался с Днепром-1.
Поединок оказался очень интересным – довольно неожиданно
Таком образом, криворожцы нанесли соседям первое поражение в текущем сезоне УПЛ.
Отметим, что Днепр-1 не проигрывал в УПЛ больше года – предыдущее поражение днепрян датировано 24 октября 2021 года, когда Днепр-1 проиграл Динамо 1:2.
Тем не менее, Днепр-1 остается единоличным лидером таблицы – 35 очков после 14 матчей. Кривбасс после этой победы поднялся на 11 строчку с 15 очками.
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