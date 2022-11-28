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Кучер: Хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, что болбои не хотят нам отдавать мячи
Днепр-1 потерпел первое поражение в текущем сезоне УПЛ
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал итоги заключительного матча года, в котором
"Хочу, конечно, поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы сумели провести первый круг нашего чемпионата. Также поздравляю "Кривбасс" с победой.
Что-то особенного по игре говорить нечего. Конечно, было тяжелое поле, а кто больше хотел, тот и победил. Соперник пытался грузить мяч вперед и воспользовался своим моментом. Трудная игра была, но это футбол.
Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, чтобы ребята, подающие мячи, не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то получали и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и играла в футбол.
Большое спасибо", - сказал Кучер.
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