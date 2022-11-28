Кучер: Хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, что болбои не хотят нам отдавать мячи

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал итоги заключительного матча года, в котором днепряне в 15-м туре проиграли "Кривбассу" (1:2) .

"Хочу, конечно, поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы сумели провести первый круг нашего чемпионата. Также поздравляю "Кривбасс" с победой.

Что-то особенного по игре говорить нечего. Конечно, было тяжелое поле, а кто больше хотел, тот и победил. Соперник пытался грузить мяч вперед и воспользовался своим моментом. Трудная игра была, но это футбол.

Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, чтобы ребята, подающие мячи, не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то получали и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и играла в футбол.

Большое спасибо", - сказал Кучер.