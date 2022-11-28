 Кучер: Хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, что болбои не хотят нам отдавать мячи ᐉ UA-Футбол
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Кучер: Хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, что болбои не хотят нам отдавать мячи

Премьер-лига
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Днепр-1 потерпел первое поражение в текущем сезоне УПЛ

Кучер: Хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, что болбои не хотят нам отдавать мячи

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал итоги заключительного матча года, в котором днепряне в 15-м туре проиграли "Кривбассу" (1:2).

"Хочу, конечно, поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы сумели провести первый круг нашего чемпионата. Также поздравляю "Кривбасс" с победой.

Что-то особенного по игре говорить нечего. Конечно, было тяжелое поле, а кто больше хотел, тот и победил. Соперник пытался грузить мяч вперед и воспользовался своим моментом. Трудная игра была, но это футбол.

Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, чтобы ребята, подающие мячи, не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то получали и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и играла в футбол.

Большое спасибо", - сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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