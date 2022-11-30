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Волошин: Очень классно, что нам удалось победить лидера сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

"Кривбасс" выиграл у "Днепра-1"

Волошин: Очень классно, что нам удалось победить лидера сезона

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Назар Волошин подвел итоги домашней победы над "Днепром-1" (2:1) в 15-м туре УПЛ. Назар стал автором первого гола красно-белых во встрече после передачи Татаркова, так счет стал 1:1.

– Назар, поздравляем с голом и заслуженной победой над лидером! Днепровское дерби удалось?

– Спасибо, да удалось. Выдался трудный матч, но мы больше хотели победить. Сделали все, чтобы именно "Кривбасс" вышел победителем с этой игры.

– Ты полностью переиграл своего оппонента – Адамюка. Насколько эта победа важна для "Кривбасса"?

– Мы победили лидера сезона. Поэтому здесь другие слова излишни. Очень классно, что нам это удалось. В предыдущих матчах мы потеряли много очков, поэтому сейчас должны исправляться. Сегодня б устроила только победа, кто бы ни был нашим соперником. Очень рады, эмоции переполняют.

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– Как "Кривбасс" настраивался на дерби?

– На каждого соперника мы настраиваемся по-боевому. Будь то "Днепр-1", "Минай" или "Ингулец". Все команды в УПЛ неплохие. Сегодня победил сильнейший. Это "Кривбасс".

– Впереди – "Черноморец". В Одессу едем с хорошим настроением?

– Так, надеюсь, сможем продолжить победное шествие. Хорошо поработаем и подойдем к игре с серьезным настроем, - подытожил Волошин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Назар Волошин
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Источник:
fckryvbas.com

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