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Всего четыре кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока ноября

Премьер-лига
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Мудрик снова в списке

Всего четыре кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока ноября

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды по итогам ноября.

В список претендентов вошли четверо игроков, среди которых вингер Михаил Мудрик, защитник Валерий Бондарь, полузащитники Дмитрий Крыськив и Георгий Судаков.

Мудрик отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами, на счету Бондаря гол, Крыськив забил три гола и выполнил один ассист, в активе Судакова один гол.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Telegram и Facebook.

К слову, в прошлом месяце болельщики донецкой команды выбрали Михаила Мудрика.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Михаил Мудрик Дмитрий Крыськив Георгий Судаков
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