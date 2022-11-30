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Всего четыре кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока ноября
Мудрик снова в списке
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды по итогам ноября.
В список претендентов вошли четверо игроков, среди которых вингер Михаил Мудрик, защитник Валерий Бондарь, полузащитники Дмитрий Крыськив и Георгий Судаков.
Мудрик отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами, на счету Бондаря гол, Крыськив забил три гола и выполнил один ассист, в активе Судакова один гол.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Telegram и Facebook.
К слову, в прошлом месяце болельщики донецкой команды выбрали Михаила Мудрика.
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