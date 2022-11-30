Всего четыре кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока ноября

"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды по итогам ноября.

В список претендентов вошли четверо игроков, среди которых вингер Михаил Мудрик, защитник Валерий Бондарь, полузащитники Дмитрий Крыськив и Георгий Судаков.

Мудрик отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами, на счету Бондаря гол, Крыськив забил три гола и выполнил один ассист, в активе Судакова один гол.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Telegram и Facebook.

К слову, в прошлом месяце болельщики донецкой команды выбрали Михаила Мудрика.