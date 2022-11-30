 Ратий - о матче с Динамо: В первом тайме мы в обороне сыграли более-менее нормально ᐉ UA-Футбол
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Ратий - о матче с Динамо: В первом тайме мы в обороне сыграли более-менее нормально

Премьер-лига
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Итог матча с Динамо от главного тренера Металлиста

Ратий - о матче с Динамо: В первом тайме мы в обороне сыграли более-менее нормально

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Металлиста" Мирча Луческу оценил игру своей команды в отложенном матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3).

"Игра была для нас очень напряженной. В первом тайме мы в обороне сыграли более менее нормально, но неудачно действовали при стандартных положениях — пропустили два гола.

Ну а потом класс "Динамо" сказался: при счете 2:0 наш соперник создал несколько голевых моментов еще в до перерыва. Во втором тайме "Динамо" контролировали игру, но мы после перерыва немного огрызались и имели парочку моментов, - сказал Ратий.

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В статье: Динамо (Киев) Олег Ратий Металлист (Харьков)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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