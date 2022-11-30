Ратий - о матче с Динамо: В первом тайме мы в обороне сыграли более-менее нормально

Главный тренер "Металлиста" Мирча Луческу оценил игру своей команды в отложенном матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3) .

"Игра была для нас очень напряженной. В первом тайме мы в обороне сыграли более менее нормально, но неудачно действовали при стандартных положениях — пропустили два гола.

Ну а потом класс "Динамо" сказался: при счете 2:0 наш соперник создал несколько голевых моментов еще в до перерыва. Во втором тайме "Динамо" контролировали игру, но мы после перерыва немного огрызались и имели парочку моментов, - сказал Ратий.