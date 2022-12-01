Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Динамо: Я считаю, что у нас еще не все потеряно
Владимир Шепелев - о перспективах свого клуба
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев поделился впечатлениями от победы над "Металлистом" (3:0) в перенесенном матче 8-го тура УПЛ.
– Нам удалось забить 3 мяча. Было много хороших атак? поэтому слава Богу, выиграли 3:0. Считаю, что это хороший результат.
– После выхода Андриевского вы перешли на левый фланг. Уже привыкли к этой позиции?
– Для меня это необычная позиция. Но тренер меня просит, чтобы я ускорялся с мячом и обострял игру. Мне, конечно, лучше играть в центре, но сказали перейти налево – я перешел.
– Как вообще прокомментируете эти полгода для команды и для вас лично?
– Трудные полгода. Было много выездов и переездов. Когда ты читаешь новости, что твой город отстаивают, а ты где-то там играешь – это морально и психологически сложно.
Я считаю, что у нас еще не все потеряно. Впереди у нас всего 8 очков (отставание от лидеров – прим), можно и догнать, и даже перегнать. Все зависит только от нас, – сказал Шепелев.
Популярное сейчас
- Аргентина избежала встречи с Францией. Пары 1/8 Чемпионата мира
- Заря закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 1 - 4 декабря
- На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО
- Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО