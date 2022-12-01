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Полузащитник Динамо: Я считаю, что у нас еще не все потеряно

Премьер-лига
(2 голосов)

Владимир Шепелев - о перспективах свого клуба

Полузащитник Динамо: Я считаю, что у нас еще не все потеряно

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев поделился впечатлениями от победы над "Металлистом" (3:0) в перенесенном матче 8-го тура УПЛ.

– Нам удалось забить 3 мяча. Было много хороших атак? поэтому слава Богу, выиграли 3:0. Считаю, что это хороший результат.

– После выхода Андриевского вы перешли на левый фланг. Уже привыкли к этой позиции?

– Для меня это необычная позиция. Но тренер меня просит, чтобы я ускорялся с мячом и обострял игру. Мне, конечно, лучше играть в центре, но сказали перейти налево – я перешел.

– Как вообще прокомментируете эти полгода для команды и для вас лично?

– Трудные полгода. Было много выездов и переездов. Когда ты читаешь новости, что твой город отстаивают, а ты где-то там играешь – это морально и психологически сложно.

Я считаю, что у нас еще не все потеряно. Впереди у нас всего 8 очков (отставание от лидеров – прим), можно и догнать, и даже перегнать. Все зависит только от нас, – сказал Шепелев.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев Металлист (Харьков)
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Источник:
Динамоманія

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