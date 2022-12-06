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Довбик: Мы не получали премиальных за победы над Шахтером и Динамо
У игроков "Днепра-1" была мотивация за первое место
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал, получала ли команда премиальные за победы над "Динамо" (3:0) и "Шахтером" (2:1) в матчах чемпионата Украины.
"Не было никакой накачки. Вся команда была настроена. Я в этом матче увидел настоящий "Днепр". Чувствовал, что мы эту игру точно не проиграем. Никто нас не накачивал. Мы не получили никаких премиальных за "Шахтер". И за "Динамо" тоже.
Все думают, что нам дают какие-нибудь такие премиальные, но пока нам ничего не давали. Была мотивация показать себя. Это был матч за первое место, и это была главная мотивация команды. Видел по своим партнерам, что они настроены на этот матч.
Премиальные за первое место по итогам первой части сезона? Пообещали. Как дадут, так я скажу. Пока не могу ничего комментировать. Пока ничего нет", - сказал Довбик в эфире Telegram-канала BurBuzz.
Напомним, что "Днепр-1" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ и имеет в своем активе 35 очков.
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