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Довбик: Мы не получали премиальных за победы над Шахтером и Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

У игроков "Днепра-1" была мотивация за первое место

Довбик: Мы не получали премиальных за победы над Шахтером и Динамо

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал, получала ли команда премиальные за победы над "Динамо" (3:0) и "Шахтером" (2:1) в матчах чемпионата Украины.

"Не было никакой накачки. Вся команда была настроена. Я в этом матче увидел настоящий "Днепр". Чувствовал, что мы эту игру точно не проиграем. Никто нас не накачивал. Мы не получили никаких премиальных за "Шахтер". И за "Динамо" тоже.

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Все думают, что нам дают какие-нибудь такие премиальные, но пока нам ничего не давали. Была мотивация показать себя. Это был матч за первое место, и это была главная мотивация команды. Видел по своим партнерам, что они настроены на этот матч.

Премиальные за первое место по итогам первой части сезона? Пообещали. Как дадут, так я скажу. Пока не могу ничего комментировать. Пока ничего нет", - сказал Довбик в эфире Telegram-канала BurBuzz.

Напомним, что "Днепр-1" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ и имеет в своем активе 35 очков.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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aleks68
06.12.2022 в 14:56
играли за просто так
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