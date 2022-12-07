4 млн евро не устраивает. Палмейрас отказал Шахтеру в трансфере 19-летнего вингера Кевина

"Палмейрас" отказал " Шахтеру " в трансфере 19-летнего бразильского вингера Кевина.

Об этом сообщил журналист Хорхе Никола в видео на своём YouTube-канале.

По словам источника, бразильский клуб не устроила сумма в 4 млн евро евро , которую предложили "горняки".

Бразильский клуб не планирует продавать своего таланта за эту сумму и ожидает, что "Шахтер" существенно увеличит предложение.

Ранее сообщалось, что "горняки" видят в Кевине возможную замену Михаилу Мудрику, если украинец зимой покинет донецкий клуб.

Контракт 19-летнего Кевина с "Палмейрасом" действителен до лета 2026 года. В текущем сезоне футболист провел два матча и забил два мяча за основную команду бразильского клуба, а также сыграл восемь поединков команды U-20 и отметился одним голом.