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4 млн евро не устраивает. Палмейрас отказал Шахтеру в трансфере 19-летнего вингера Кевина
Бразильский клуб ожидает увеличения трансферного предложения
Фото: palmeiras.com.br
"Палмейрас" отказал "
Об этом сообщил журналист Хорхе Никола в видео на своём YouTube-канале.
По словам источника, бразильский клуб
Бразильский клуб не планирует продавать своего таланта за эту сумму и ожидает, что "Шахтер" существенно увеличит предложение.
Ранее сообщалось, что "горняки" видят в Кевине возможную замену Михаилу Мудрику, если украинец зимой покинет донецкий клуб.
Контракт 19-летнего Кевина с "Палмейрасом" действителен до лета 2026 года. В текущем сезоне футболист провел два матча и забил два мяча за основную команду бразильского клуба, а также сыграл восемь поединков команды U-20 и отметился одним голом.
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