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Капитан Руха: Могли забивать еще и обыгрывать Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух отыгрался после 0:2

Капитан Руха: Могли забивать еще и обыгрывать Черноморец

fcrukh.com

Новина українською

Капитан "Руха" Марко Сапуга поделился впечатлениями от поединка с "Черноморцем" (2:2).

"Сложная игра. Мне кажется, в первом тайме нам не удавалось, что мы запланировали на этот матч. После перерыва мы прибавили скорости в атаке, сравняли счет – в итоге получилась ничейная игра. Хотя по большому счету мы могли еще забить и победить.

Во время матча я играл на двух позициях – в центре защиты и в полузащите. Но для меня это не важно. Как говорится, где тренер поставит – там и буду играть. Нет разницы – нужно закрыть позицию защитника, я готов это делать, перевели в полузащиту – там тоже выполняю тренерские установки.

Во время второго гола я увидел, что Виталик Роман очень хорошо открылся, отдал ему в свободную зону, он прострелил, и слава Богу, что забили гол. Да, такие комбинации мы наигрываем на тренировках. Многое наигрываем…

Конечно, перед игрой мы хотели победить, рассчитывали на максимальный результат. Но хорошо, что все закончилось ничьей, потому что счет 0:2 после первого тайма вызвал тревогу. Однако мы проявили характер и сумели свести этот поединок к ничейному результату", - сказал Сапуга.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
ФК Рух

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