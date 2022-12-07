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Источник: Грановский и Кауфман не будут финансировать Черноморец во втором круге УПЛ
Клуб может либо сменить владельцев, либо прекратит свое существование
Фото: Олег Новіков
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Такое мнение озвучил соведущий KDK Андрей Сенькив.
Сенькив отметил, Кауфман и Грановский (второй совладелец "Черноморца", которого также подозревают в создании преступной организации – прим.) не будут финансировать клуб во втором круге УПЛ.
Напомним, что ключевой инвестор "Черноморца" Борис Кауфман подозревается в создании преступной организации.
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