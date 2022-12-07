Источник: Грановский и Кауфман не будут финансировать Черноморец во втором круге УПЛ

" Черноморец " может либо сменить владельцев, либо прекратит свое существование.

Такое мнение озвучил соведущий KDK Андрей Сенькив.

Сенькив отметил, Кауфман и Грановский (второй совладелец "Черноморца", которого также подозревают в создании преступной организации – прим.) не будут финансировать клуб во втором круге УПЛ.