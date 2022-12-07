  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Грановский и Кауфман не будут финансировать Черноморец во втором круге УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Грановский и Кауфман не будут финансировать Черноморец во втором круге УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клуб может либо сменить владельцев, либо прекратит свое существование

Источник: Грановский и Кауфман не будут финансировать Черноморец во втором круге УПЛ

Фото: Олег Новіков

Новина українською

"Черноморец" может либо сменить владельцев, либо прекратит свое существование.

Такое мнение озвучил соведущий KDK Андрей Сенькив.

Сенькив отметил, Кауфман и Грановский (второй совладелец "Черноморца", которого также подозревают в создании преступной организации – прим.) не будут финансировать клуб во втором круге УПЛ.

Напомним, что ключевой инвестор "Черноморца" Борис Кауфман подозревается в создании преступной организации. Суд заключил его под стражу с альтернативным залогом в 129 миллионов гривен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Грановский Черноморец (Одесса) Андрей Сенькив Борис Кауфман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
KDK

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
08.12.2022 в 00:31
Оставить обязательно: 1,Непогодов; 2.Политыло;3. Салюк; 4. Войтиховский;5. Брагару;6. Наумец;7. Белый; 8. Гладкий;9. Плакса. С этих игроков будет толк на будущее.
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
08.12.2022 в 00:26
На кислород компанию: 1. Штогрин;2. Бобко;3.Бадибанга;4.Кубембе; 5.Суханов; 6. Петько; 7.Черткоев; 8.Даскалица.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
07.12.2022 в 23:42
с такой игрой лучше прекратить существование --это позор Одессы--ищите новых хозяев и избавляйтесь от Хлама
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде