Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес проведет первый сбор в Украине, а второй - за границей
Команда выйдет из отпуска 15 января
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о планах своей команды на зимние сборы.
"Мы соберемся вместе 15 января. Пройдем медицинский осмотр. С 16 по 25 января, уже могу это сказать уверенно, команда проведет десятидневный тренировочный сбор на своей базе в Ровно. Будем работать на поле с искусственным покрытием. Сыграем один спарринг .
Затем футболисты получат один выходной, и мы отправимся в Варшаву. 28 января из аэропорта столицы Польши команда вылетит на четырехнедельный тренировочный сбор в Турцию. Там запланировано сыграть не менее семь спаррингов. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными соперниками. В Украину планируем вернуться 25 февраля", - приводит слова Вирта клубная пресс-служба.
"Верес" ушел на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Популярное сейчас
- Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ
- Судьба Черноморца, интерес к Трубину и бесславный конец Эдена Азара. Главные новости за 7 декабря
- Тебас об игроках ЧМ которых хотел бы видеть в Ла Лиге: Месси и Роналду. Чтобы Криштиану попрощался
- Павелко предложил ОП уйти с УАФ в обмен на должность Министра молодежи и спорта
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО