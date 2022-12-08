Верес проведет первый сбор в Украине, а второй - за границей

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о планах своей команды на зимние сборы.

"Мы соберемся вместе 15 января. Пройдем медицинский осмотр. С 16 по 25 января, уже могу это сказать уверенно, команда проведет десятидневный тренировочный сбор на своей базе в Ровно. Будем работать на поле с искусственным покрытием. Сыграем один спарринг .

Затем футболисты получат один выходной, и мы отправимся в Варшаву. 28 января из аэропорта столицы Польши команда вылетит на четырехнедельный тренировочный сбор в Турцию. Там запланировано сыграть не менее семь спаррингов. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными соперниками. В Украину планируем вернуться 25 февраля", - приводит слова Вирта клубная пресс-служба.