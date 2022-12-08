Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелец Черноморца освобожден под залог в 129 млн грн
Судьба другого акционера клуба пока неизвестна
фото из соцсетей
Одесский бизнесмен Борис Кауфман был освобожден под залог. Эту информацию "Суспільному" сообщил адвокат подозреваемого в создании преступной организации в Одессе, Игорь Фомин.
Залог был внесен еще вчера, 7 декабря.
Напомним, что вчера антикоррупционный суд отправил в следственный изолятор Бориса Кауфмана с альтернативным залогом в сумме 129 млн грн. Его, а также экснардепа Александра Грановского и Константина Евфремова НАБУ и САП
Информации о выходе под залог Грановского еще не было, однако известно, что сумма залога - 124 млн грн.
Отметим, что Кауфман и Грановский считаются теневыми владельцами "Черноморца", однако ни разу официальные ресурсы не раскрывали, кто именно сейчас владеет одесским клубом. Вице-президент "моряков", Владимир Генинсон, в августе текущего года
Популярное сейчас
- Луис Энрике уволен с поста главного тренера сборной Испании
- Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика
- Перевалили за новую тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за 7 декабря
- Мудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО