Владелец Черноморца освобожден под залог в 129 млн грн

Одесский бизнесмен Борис Кауфман был освобожден под залог. Эту информацию "Суспільному" сообщил адвокат подозреваемого в создании преступной организации в Одессе, Игорь Фомин.

Залог был внесен еще вчера, 7 декабря.

Напомним, что вчера антикоррупционный суд отправил в следственный изолятор Бориса Кауфмана с альтернативным залогом в сумме 129 млн грн. Его, а также экснардепа Александра Грановского и Константина Евфремова НАБУ и САП задержали по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе.

Информации о выходе под залог Грановского еще не было, однако известно, что сумма залога - 124 млн грн.