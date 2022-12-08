  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Владелец Черноморца освобожден под залог в 129 млн грн
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Черноморца освобожден под залог в 129 млн грн

Премьер-лига
(1 голосов)

Судьба другого акционера клуба пока неизвестна

Владелец Черноморца освобожден под залог в 129 млн грн

фото из соцсетей

UA-Футбол
Новина українською

Одесский бизнесмен Борис Кауфман был освобожден под залог. Эту информацию "Суспільному" сообщил адвокат подозреваемого в создании преступной организации в Одессе, Игорь Фомин.

Залог был внесен еще вчера, 7 декабря.

Напомним, что вчера антикоррупционный суд отправил в следственный изолятор Бориса Кауфмана с альтернативным залогом в сумме 129 млн грн. Его, а также экснардепа Александра Грановского и Константина Евфремова НАБУ и САП задержали по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе.

Информации о выходе под залог Грановского еще не было, однако известно, что сумма залога - 124 млн грн.

Отметим, что Кауфман и Грановский считаются теневыми владельцами "Черноморца", однако ни разу официальные ресурсы не раскрывали, кто именно сейчас владеет одесским клубом. Вице-президент "моряков", Владимир Генинсон, в августе текущего года сообщал, что компания Vertex United, которой руководит Кауфман, - выступает владельцем клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Грановский Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде