Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник

Юрий Гура покинет пост главного тренера "Александрии". Об этом утверждает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, перед командой стояла задача завершить первую половину сезона на 3-м месте. "Горожане" идут сейчас на 5-й позиции. Кроме того, отмечается, что у 46-летнего специалиста есть проблемы в отношениях с игроками. Отставка может состояться на этой или следующей неделе.

Как сообщает журналист, заменить Гуру может Руслан Ротань - главный тренер сборной Украины U-21, который является одним из кандидатов на эту должность. При этом речь не идет о прекращении работы с национальной командой, которая в следующем году сыграет на молодежном Евро.