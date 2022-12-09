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Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник

Премьер-лига
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Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Юрий Гура покинет пост главного тренера "Александрии". Об этом утверждает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, перед командой стояла задача завершить первую половину сезона на 3-м месте. "Горожане" идут сейчас на 5-й позиции. Кроме того, отмечается, что у 46-летнего специалиста есть проблемы в отношениях с игроками. Отставка может состояться на этой или следующей неделе.

Как сообщает журналист, заменить Гуру может Руслан Ротань - главный тренер сборной Украины U-21, который является одним из кандидатов на эту должность. При этом речь не идет о прекращении работы с национальной командой, которая в следующем году сыграет на молодежном Евро.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Caballero (DC)
09.12.2022 в 11:35
Ротань як символ імпотенції кримінально-олігархічного футболу.
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
09.12.2022 в 11:04
Я подумав, що мова йде про Динамо...
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+1
0
Caballero (DC)
09.12.2022 в 11:34
Дай, Боже
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+1
0
corech (Горловка)
09.12.2022 в 11:42
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0
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2022 в 10:55
Після Рулі почне боротись за виживання, а не за еврокубки))
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