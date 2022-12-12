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Шулянский: Хотел бы когда-нибудь вернуться в Динамо

Премьер-лига
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Воспитанник киевлян сейчас выступает за "Александрию"

Шулянский: Хотел бы когда-нибудь вернуться в Динамо

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Артем Шулянский, на сегодняшний день выступающий за "Александрию", рассказал о процессе адаптации в стане "желто-черных".

– Как только пришел в "Александрию", у меня было такое ощущение, что играю в этом клубе давно. Все друг с другом общаются, нет такого, что старшие общаются со старшими, а молодые с молодыми. В первый день этого просмотрового сбора были Костишин и Авагимян, они подсказывали и рассказывали все.

– Не скучно ли жить в маленькой и уютной Александрии после Киева?

– Я такой человек, что мне не нужны какие-то заведения, клубы и т.д. Я очень люблю спать, поэтому после тренировок я всегда сплю до ужина. Это я делал и в Киеве.

– Благодаря чему "Александрия" так хорошо провела первую половину сезона?

– У нас отличный подбор футболистов. За счет характера, желания и нашего сплоченного коллектива мы провели первую половину сезона. Но могли еще лучше…

– В этом сезоне ты уже успел сыграть против своей бывшей команды и даже забить ей гол. Настраивался ли как-нибудь по-особому на матч с "Динамо"?

– У меня не было необычного настроя на игру с "Динамо". Просто было огромное желание выиграть поединок и забить гол.

– Какие у тебя были эмоции после гола в ворота "Динамо"?

– Был очень рад. Это был мой дебютный гол в УПЛ. Так получилось, что забил именно своему бывшему клубу.

– Уже длительное время у "Динамо" есть проблема с левым флангом атаки. Как считаешь, смог бы ты усилить команду?

Я даже не знаю. Тот же Назар Волошин сейчас прекрасно играет в Кривбассе, он так же мог бы усилить. Все арендованные игроки показывают хороший уровень в УПЛ.

– Имеешь желание когда-нибудь вернуться в родной клуб?

Да конечно. Хотел бы когда-нибудь вернуться в "Динамо".

– Недавно твой теперь уже бывший одноклубник Денис Костышин переехал в США. Было ли тебе интересно продолжить карьеру за океаном? Или в приоритете все же Европа?

– Надеюсь, если в дальнейшем будут варианты из Европы, то, конечно, хочется попасть туда. Если говорить о США, то я даже не думал.

– Какие индивидуальные цели ставишь перед собой на вторую часть сезона?

– Буду делать все, чтобы было больше игрового времени, чтобы забил как можно больше мячей. Но самое главное, чтобы команда заняла призовые места, тогда я буду очень рад, - подытожил Шулянский.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Артём Шулянский
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Источник:
Динамоманія

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