Царенко: Динамо всегда ставит перед собой максимальные цели

Полузащитник "Динамо" U-19 Антон Царенко подвёл итоги первой половины сезона.

– Чувствуете в себе силы завоевать чемпионство в этом сезоне?

– Конечно. Такая команда, как "Динамо" (Киев), всегда ставит перед собой максимальные цели. И чемпионство в этом сезоне - одна из них.

– Какие задачи ставили перед собой перед началом сезона и насколько удалось выполнить план?

– Лидировать в чемпионате, и при этом показывать качественный и интересный футбол. Каждый день работаем над этими аспектами и стараемся делать всё от себя возможное в этом направлении.

– Во время сезона были как удачные матчи, так и не совсем удовлетворительные результаты. Что вас мотивирует в сложные периоды?

– В ситуации, которая сложилась в нашей стране, очень тяжело сосредоточиться только на футболе. Для нас мотивацией должны быть люди, которые защищают нас ценой своей жизни и дают возможность заниматься любимым делом.

– Вы один из самых опытных игроков в команде. Самые юные ребята уже влились в коллектив?

– Да, с этим проблем не было. Мы всегда поможем и подскажем в любой момент.

– Для вас лично первая половина сезона выдалась очень плодотворной, вы дебютировали за первую команду "Динамо". Какие ощущения и эмоции были после матча с "Бенфикой"?

– Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс. После матча было двоякое чувство:с одной стороны - дебют, а с другой - поражение команды.

– Чему научились, тренируясь с первой командой?

– За период, проведенный в первой команде, я понял, насколько важна скорость мышления и принятия решения в современном футболе.

– Наряду с клубными успехами, у вас также были положительные моменты на уровне юношеской сборной Украины - вы помогли команде досрочно обеспечить себе выход в элит-раунд, обыграв Косово (1:0), Кипр (4:1), Швецию (2:0). Как можете оценить свою работу?

– Это был удачный сбор для нашей команды. Мы показали хорошую игру и добились положительного результата. Мои голы - это заслуга всей команды. Очень рады, что смогли пройти в следующий раунд.

– Можете подвести итоги 2022 года?

– Этот год был тяжёлым, но насыщенным для всех нас. Мы имели неплохие шансы побороться за трофей в Юношеской лиге УЕФА, но война внесла свои коррективы, и на первый план вышла помощь нашей стране. Поэтому было сыграно ряд благотворительных матчей в поддержку Украины и ВСУ.

– Какие планы на отпуск?

– Планирую больше времени уделить родным и близким и с новыми силами приступить к работе.

– Что могли бы сказать вашим болельщикам в канун Нового года?

– Спасибо всем болельщикам за поддержку в такое непростое время. Верим, что в Новом году справедливость восторжествует и Украина победит.

Слава Украине! Слава ВСУ, - цитирует Царенко официальный сайт киевлян.