Корниенко: Когда я попал в Шахтер, со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий

Защитник " Шахтера " Виктор Корниенко ответил на вопрос о том, правда ли что в команде его сравнивали с экс-центрбеком команды Ярославом Ракицким.

"Это так. Когда я попал в "Шахтер", мне со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий. Когда я забил гол со штрафного, то говорили: "Все, второй Ярик". Ну это классно, круто", – сказал Корниенко.

Напомним, что Корниенко перешел в "Шахтер" из "Мариуполя" в 2016 году. Ракицкий ушел из "Шахтера" в российский "Зенит" в январе 2019-го.