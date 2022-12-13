Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корниенко: Когда я попал в Шахтер, со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий
Защитник считает, что это классно и круто
Защитник "
"Это так. Когда я попал в "Шахтер", мне со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий. Когда я забил гол со штрафного, то говорили: "Все, второй Ярик". Ну это классно, круто", – сказал Корниенко.
Напомним, что Корниенко перешел в "Шахтер" из "Мариуполя" в 2016 году. Ракицкий ушел из "Шахтера" в российский "Зенит" в январе 2019-го.
Популярное сейчас
- Аргентина – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Российский бизнесмен продал клуб АПЛ владельцу команды НХЛ
- Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
- СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО