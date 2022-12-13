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Корниенко: Когда я попал в Шахтер, со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий

Премьер-лига
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Защитник считает, что это классно и круто

Корниенко: Когда я попал в Шахтер, со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко ответил на вопрос о том, правда ли что в команде его сравнивали с экс-центрбеком команды Ярославом Ракицким.

"Это так. Когда я попал в "Шахтер", мне со всех сторон начали говорить, что я второй Ракицкий. Когда я забил гол со штрафного, то говорили: "Все, второй Ярик". Ну это классно, круто", – сказал Корниенко.

Напомним, что Корниенко перешел в "Шахтер" из "Мариуполя" в 2016 году. Ракицкий ушел из "Шахтера" в российский "Зенит" в январе 2019-го.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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