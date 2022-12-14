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Сергийчук: Очень много людей, как Дима Поворознюк, надели розовые очки и ожидали, что Верес будет в еврокубках

Премьер-лига
(3 голосов)

После удачного старта сезона дела у команды пошли не так гладко

Сергийчук: Очень много людей, как Дима Поворознюк, надели розовые очки и ожидали, что Верес будет в еврокубках

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук, который не так давно разорвал контракт с клубом, рассказал, какие цели и задачи ставились перед командой перед началом текущего сезона.

— Какие задачи поставило руководство "Вереса" команде перед началом сезона?

— Я не слышал конкретные задачи, но видел в интервью президента, что мы должны быть в десятке.

— "Верес" начал чемпионат очень хорошо, но что-то пошло не так и в последних семи матчах было шесть поражений. В чем причина такого спада?

— Наверное, в начале сезона никто не ожидал от нас той игры, которую мы показывали. А во время чемпионата команды плюс-минус знали друг друга, возможно, в этом. Я думаю, очень много людей, как Дима Поворознюк, надели розовые очки и ожидали, что "Верес" будет в еврокубках.

Я даже после первого месяца говорил, что основная задача – не вылететь. Люди, видимо, переоценили себя в этом плане. Мы отлично стартовали, у команды выходит все здорово, но есть много нюансов, которые не видно по телевизору.

— Может, кто-нибудь подхватил звездную болезнь?

– Не исключено, даже такое может быть.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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