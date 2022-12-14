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Сергийчук: Очень много людей, как Дима Поворознюк, надели розовые очки и ожидали, что Верес будет в еврокубках
После удачного старта сезона дела у команды пошли не так гладко
Фото: НК Верес
Бывший нападающий "
— Какие задачи поставило руководство "Вереса" команде перед началом сезона?
— Я не слышал конкретные задачи, но видел в интервью президента, что мы должны быть в десятке.
— "Верес" начал чемпионат очень хорошо, но что-то пошло не так и в последних семи матчах было шесть поражений. В чем причина такого спада?
— Наверное, в начале сезона никто не ожидал от нас той игры, которую мы показывали. А во время чемпионата команды плюс-минус знали друг друга, возможно, в этом. Я думаю, очень много людей, как Дима Поворознюк, надели розовые очки и ожидали, что "Верес" будет в еврокубках.
Я даже после первого месяца говорил, что основная задача – не вылететь. Люди, видимо, переоценили себя в этом плане. Мы отлично стартовали, у команды выходит все здорово, но есть много нюансов, которые не видно по телевизору.
— Может, кто-нибудь подхватил звездную болезнь?
– Не исключено, даже такое может быть.
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