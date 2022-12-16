Юрий Гура: Надеюсь, мой последователь сможет достойно продолжить начатую мной и моими помощниками работу

Всего через две недели после завершения осенней части сезона-2022/23 наставник александрийской команды узнал о прекращении сотрудничества с ним. Однако, несмотря на эти обстоятельства, он все же дал интервью корреспонденту UA-Футбол. В нем Юрий Гура рассказал о перипетиях непростого первого круга, в котором его подопечные выступили достаточно успешно.

- Пятую строчку в турнирной таблице при двух матчах в запасе можно расценивать как положительный результат осенней части сезона?

- Думаю, да. Два поединка в запасе позволяют рассчитывать на благоприятный исход. В случае побед в них осенью "Александрия" делила бы вторую-четвертую ступеньки в турнирной таблице.

– Что можете сказать о судьбе отложенных матчей с "Металлистом 1925" и "Днепром-1"?

– Первому матчу с "Металлистом 1925" помешала вражеская бомбардировка. Мы хотели сыграть с харьковчанами, однако у них не было возможности. Так же и с "Днепром-1": звучала сирена, а на ужгородском стадионе "Авангард" не было освещения. Так что обе встречи вынуждены были перенести. Они должны состояться весной следующего года.

– Если сравнивать нынешнее выступление "Александрии" с показателями осеннего этапа прошлого сезона, то без учета двух перенесенных игр они их превосходят. Следовательно, есть основания говорить о серьезных посягательствах на один из комплектов медалей?

– Так и есть. Перед началом сезона-2022/23 перед командой была поставлена ​​задача завоевать место в первой тройке.

– На протяжении почти двух осенних месяцев ваша команда не знала горечи поражений, выдав серию из шести беспроигрышных поединков. Ничья с "Шахтером" в этом списке стоит особняком?

– Конечно. Ведь когда речь идет о лидере, то иначе и быть не может. С "Шахтером" действительно получилась хорошая игра, мы уверенно смотрелись на футбольном поле. К сожалению, воздушная тревога, из-за которой наша команда была вынуждена некоторое время провести в укрытии, немного сбила нас с игрового ритма и после возобновления игры горнякам удалось забить "быстрый" мяч. А вскоре пришло время перерыва в матче. Впрочем, как бы то ни было, а за эту игру ребятам можно поставить зачет.

– Беспроигрышная серия была прервана только в выездной игре с грандом – "Динамо". Что помешало рассчитывать на благоприятный итог в Киеве?

– В том поединке нас несколько сбил "быстрый" гол Буяльского. Мы контролировали мяч, и все вроде бы складывалось неплохо, однако упомянутое взятие ворот смутило. Понятно, что в определенной степени это наложило отпечаток на дальнейшее развитие событий.

– Уже в следующем туре после поединка с "Динамо" ваша команда пережила диаметрально противоположную гамму ощущений, когда забила победный мяч на седьмой (!) компенсированной ко второму тайма минуте. Что ощущали в тот момент?

– Радость была безгранична (улыбается)! Это ощущение можно сравнить разве что с победой в кубковом матче.

- Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что из всех проведенных матчей самый неприятный осадок остался после поражения от "Металлиста" - 1:3?

- Да-да, это для нас был самый болезненный проигрыш. Трудно сказать, какой именно компонент из целого ряда составляющих привел к нему. После удаления игрока "Металлиста" мы оказались в большинстве и вроде бы должны были довести игру до логического завершения. Однако, похоже, что фактор количественного преимущества привел к потере концентрации и несколько расслабил наших игроков, после чего мы пропустили два мяча. Следует отдать должное сопернику, который с первых минут матча выглядел достаточно мощно, а когда остался в меньшинстве, то существенно сплотился. Такое часто встречается в футболе.

- Какой матч – как по результату, так и по качеству игры выделили бы с сыгранных осенью?

– Очень понравилась домашняя игра с "Колосом". Она получилась хорошей – как относительно результативности, так и уверенности командных действий.

– В осенней части текущего сезона в составе "Александрии" один за другим дебютировали девять новичков – Владислав Калитвинцев, Викентий Волошин, Богдан Кобзарь, Богдан Белошевский, Артур Авагимян, Артем Шулянский, Денис Костышин, Максим Дячук и Даниил Скорко. Все ли из них пришлись ко двору?

– Если они остались в команде, то все. Взять, к примеру, Калитвинцева. Он нам очень помог, достаточно продуктивно проведя осенний отрезок чемпионата. Владислав усилил нашу команду, и когда получил травму и не смог играть в последних матчах, нам его очень не хватало. Отметил бы и Дячука. В целом же выделить можно всех новичков.

– Возвращение в строй Кирилла Ковальца произошло через год после получения тяжелой травмы, операции и длительного восстановления. Насколько он подошел к своей оптимальной форме?

– Готовность Кирилла по понятным причинам долгое время была не оптимальной, однако в последних играх осеннего этапа сезона он выглядел лучше. Уверен, что во время зимних сборов Ковалец наберет свою привычную форму и весной будет демонстрировать присущий ему футбол хорошего уровня.

- Среди команд первой пятерки у "Александрии" больше всех наказаний – три десятка предупреждений и одно удаление. Этот факт вас, как тренера, беспокоит?

- Действительно, слишком много было карточек. Большинство из них необоснованны. Хотя наш тренерский штаб постоянно акцентировал внимание игроков на том, чтобы они поменьше разговаривали с арбитрами, меньше фолили. Однако от нас, тренеров, в бурном водовороте событий мало что зависит, ведь в футболе часто верх берут эмоции.

- Первые пять матчей чемпионата ваша команда провела за пределами родного города, играя в Петрово с "Ингульцом", дважды в Киеве – с "Минаем" и "Металлистом", в Минае с "Ворсклой" и в Коваливке с "Черноморцем". Постоянные выезды из Александрии и возвращение назад с преодолением не одной сотни километров истощали?

- Очень истощали. Ведь когда у нас по расписанию домашняя игра, а мы вынуждены играть в Киеве, это тяжело. Особенно когда ездить по Украине приходится изтура в тур! Поэтому, когда получили возможность проводить домашние матчи в Александрии, были очень рады. После этого встало все на места и вошло в привычный график.

– Наложила ли война отпечаток на финансовое состояние александрийского клуба?

– Думаю, что нет. Понятно, что в такое тяжелое для страны время есть определенные трудности, однако все условия клуб выполняет. Проблем в этом вопросе нет.

– На протяжении многих лет "Александрия" проводила зимние тренировочные сборы в Турции. Как будет этой зимой?

- На этот вопрос я не смогу вам ответить, ведь уже не являюсь главным тренером "Александрии". Разумеется, провести сборы в Турции в период нынешнего зимнего антракта было бы целесообразно и эффективно. В этой стране уже давно созданы все условия для качественной подготовки к весенней части чемпионата, чем более двух десятилетий охотно пользуются не только команды элиты, но и низших лиг.

- Что скажете о прекращении сотрудничества с "Александрией", которому отдали не один год своей карьеры?

– Когда мне в клубе это решение озвучили, оно стало полной неожиданностью. На протяжении всего периода пребывания в должности главного тренера "Александрии" я исполнял свои обязанности честно и добросовестно. Надеюсь, что мой последователь сможет достойно продолжить начатую мной и моими помощниками работу и в весенней части чемпионата. И, конечно же, сумеет дойти до цели, поставленной в этом сезоне клубом.

- Какие мысли по поводу вашего дальнейшего футбольного будущего?

– О чем можно сейчас говорить, когда о прекращении сотрудничества было объявлено только на этой неделе… О своем будущем еще даже не успел подумать. Что ж, буду ждать приглашений (улыбается). Честно говоря, с радостью взялся бы за тренерскую работу, если поступит какое-нибудь достойное и интересное предложение. Почему бы и нет? Я полон сил и энергии.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол