Бывший звездный хавбек Динамо Павел Яковенко отмечает день рождения

19 декабря свой очередной, уже 58-й день рождения, отмечает известный футболист и тренер Павел Яковенко. Павел родился в Никополе, где и начинал заниматься футболом в ДЮСШ "Колос", первый профессиональный клуб – харьковский "Металлист", откуда в 1982-м переехал в "Динамо".

Яковенко был одним из основных игроков киевской команды, но раскрыть весь свой потенциал мешали тяжелые травмы. В конце концов, за "Динамо" он сыграл в 193 матчах, забил 12 голов. В частности, отмечался забитым мячом в полуфинале Кубка Чемпионов в 1987-м в поединке с "Порту".

Яковенко трижды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал национальный кубок, в 1986-м вместе с "Динамо" выиграл Кубок обладателей Кубков. В том же году принял участие в чемпионате мира, где забил сборной Венгрии. Но травмы помешали сыграть на Евро-88.

После "Динамо" успел поиграть в течение сезона за "Сошо" (7 матчей, 1 гол).

Став тренером, считался последователем идей Валерия Лобановского. Павел Александрович Яковенко тренировал юношескую и молодежную сборную Украины. Последним местом работы Павла Яковенко была киевская "Оболонь".

Два его сына – Александр и Юрий – также стали футболистами. Старший становился чемпионом Бельгии с "Андерлехтом", играл за "Фиорентину" и "Малагу" и даже провел полсезона в "Динамо". Юрий неплохо играл в Дании, последнее время выступал в Норвегии.