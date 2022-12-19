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Днепр-1 возьмёт на зимние сборы двух игроков Металлиста

Премьер-лига
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Паломничество продолжается

Днепр-1 возьмёт на зимние сборы двух игроков Металлиста

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Два игрока "Металлиста" поедут на зимние сборы вместе с основной командой лидера чемпионата УПЛ "Днепра-1".

Такую информацию дает украиснкий журналист Игорь Цыганык.

Александр Кучер планирует просмотреть хавбеков Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца. Оба неплохо себя проявили в первой части сезона.

Кроме того, клуб продолжает искать игроков в Южной Америке.

Отметим, что Танковский провел в чемпионате 14 матчей, а у Подлепенца 14 матчей, два гола и две результативные передачи.

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В статье: Игорь Цыганык Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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