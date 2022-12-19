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Днепр-1 возьмёт на зимние сборы двух игроков Металлиста
Паломничество продолжается
scdnipro1.com.ua
Два игрока "Металлиста" поедут на зимние сборы вместе с основной командой лидера чемпионата УПЛ "
Такую информацию дает украиснкий журналист Игорь Цыганык.
Александр Кучер планирует просмотреть хавбеков Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца. Оба неплохо себя проявили в первой части сезона.
Кроме того, клуб продолжает искать игроков в Южной Америке.
Отметим, что Танковский провел в чемпионате 14 матчей, а у Подлепенца 14 матчей, два гола и две результативные передачи.
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