Днепр-1 возьмёт на зимние сборы двух игроков Металлиста

Два игрока "Металлиста" поедут на зимние сборы вместе с основной командой лидера чемпионата УПЛ " Днепра-1 ".

Такую информацию дает украиснкий журналист Игорь Цыганык.

Александр Кучер планирует просмотреть хавбеков Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца. Оба неплохо себя проявили в первой части сезона.

Кроме того, клуб продолжает искать игроков в Южной Америке.

Отметим, что Танковский провел в чемпионате 14 матчей, а у Подлепенца 14 матчей, два гола и две результативные передачи.