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СМИ: Мудрик, Бондарь, Зубков, Гуцуляк и Попов выехали за границу
После тяжелого сезона можно и отдохнуть
фото из соцсетей
Ряд игроков из клубов
Об этом сообщил ведущий ютуб-канала "KDK" Андрей Сенькив.
Сообщается, что вингер "Шахтера" Михаил Мудрик находится сейчас в ОАЭ. При этом, недавно местный житель выложил фото с украинцем в Инстаграм.
Интересно, что примерно в это же время (пока шел ЧМ-2022) в ОАЭ првоодил тренировочный сбор и лондонский "Арсенал".
Также сообщается, что защитник "Шахтера" Валерий Бондарь со свой супругой, которая ранее выкладывала в сеть фото с отдыха в Занзибаре, 11 декабря вернулся в Украину.
Также Сенькив сообщает, что сейчас за границей находится игрок "Шахтера" Александр Зубков, полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и защитник "Динамо" Денис Попов.
Журналист отмечает, что игроки "Шахтера" и "Днепра-1" имеют разрешение на выезд за границу от Министерства молодежи и спорта для участия в еврокубковых матчах и тренировочных сборах.
А вот Денис Попов, скорее всего, уехал за пределы Украины благодаря волонтерской системе "Путь".
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