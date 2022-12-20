СМИ: Мудрик, Бондарь, Зубков, Гуцуляк и Попов выехали за границу

Ряд игроков из клубов УПЛ после окончания осенней части сезона смогли выехать за границу.

Об этом сообщил ведущий ютуб-канала "KDK" Андрей Сенькив.

Сообщается, что вингер "Шахтера" Михаил Мудрик находится сейчас в ОАЭ. При этом, недавно местный житель выложил фото с украинцем в Инстаграм.

Интересно, что примерно в это же время (пока шел ЧМ-2022) в ОАЭ првоодил тренировочный сбор и лондонский "Арсенал".

Также сообщается, что защитник "Шахтера" Валерий Бондарь со свой супругой, которая ранее выкладывала в сеть фото с отдыха в Занзибаре, 11 декабря вернулся в Украину.

Также Сенькив сообщает, что сейчас за границей находится игрок "Шахтера" Александр Зубков, полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и защитник "Динамо" Денис Попов.

Журналист отмечает, что игроки "Шахтера" и "Днепра-1" имеют разрешение на выезд за границу от Министерства молодежи и спорта для участия в еврокубковых матчах и тренировочных сборах.

А вот Денис Попов, скорее всего, уехал за пределы Украины благодаря волонтерской системе "Путь".