Дианов: Для меня будет победой в этой войне, когда Динамо с Шахтером сыграют на Донбасс Арене

Защитник Азовстали Михаил Дианов прокомментировал свое видение, на каком этапе можно воспринимать победу Украины в войне против России:

“Что для меня будет победой, а не просто окончанием войны? Я вам скажу. Когда "Динамо" с "Шахтером" на Донбасс Арене сыграют в футбол.

А потом на стадионе будет грандиозный концерт какой-нибудь. Это будет победа окончательная”, - сказал Дианов.