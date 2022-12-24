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Дианов: Для меня будет победой в этой войне, когда Динамо с Шахтером сыграют на Донбасс Арене
Тогда будет не просто завершение боевых действий
Защитник Азовстали Михаил Дианов прокомментировал свое видение, на каком этапе можно воспринимать победу Украины в войне против России:
“Что для меня будет победой, а не просто окончанием войны? Я вам скажу. Когда "Динамо" с "Шахтером" на Донбасс Арене сыграют в футбол.
А потом на стадионе будет грандиозный концерт какой-нибудь. Это будет победа окончательная”, - сказал Дианов.
Напомним, что последний раз "Шахтер" принимал "Динамо" на Донбасс Арене в Донецке 4 августа 2013 года. Тогда "горняки" праздновали победу 3:1.
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