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Дианов: Для меня будет победой в этой войне, когда Динамо с Шахтером сыграют на Донбасс Арене

Премьер-лига
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Тогда будет не просто завершение боевых действий

Дианов: Для меня будет победой в этой войне, когда Динамо с Шахтером сыграют на Донбасс Арене

Новина українською

Защитник Азовстали Михаил Дианов прокомментировал свое видение, на каком этапе можно воспринимать победу Украины в войне против России:

“Что для меня будет победой, а не просто окончанием войны? Я вам скажу. Когда "Динамо" с "Шахтером" на Донбасс Арене сыграют в футбол.

А потом на стадионе будет грандиозный концерт какой-нибудь. Это будет победа окончательная”, - сказал Дианов.

Напомним, что последний раз "Шахтер" принимал "Динамо" на Донбасс Арене в Донецке 4 августа 2013 года. Тогда "горняки" праздновали победу 3:1.

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В статье: Донбасс Арена Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Михаил Дианов
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Источник:
Голос Америки

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