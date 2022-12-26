Итоги первой части сезона УПЛ. Колос. Справедливые достижения под соблазном завышенных ожиданий

В контексте "Колоса" о разочаровании говорить неуместно. Шестое промежуточное место – это очень приличный результат. Результат, который может стать фундаментом дальнейшего штурма еврокубковой зоны.

Закономерность своего пребывания именно на этом месте признал и главный тренер ковалевцев Ярослав Вишняк. Однако есть маленький нюанс. В ходе сезона "Колос" был даже на первом месте, что породило немалые ожидания от команды. И теперь, когда эти ожидания развеялись по ветру, довольно трудно перестраиваться на рутину. Но нужно. Впереди еще целый второй круг такой обыденности. Или все же "Колос" способен организовать праздник?

Результаты

Шестое место, двадцать очков; 14 забитых – 18 пропущенных

Максимально продуктивным для "Колоса" выдался отрезок на старте сезона. Несмотря на некоторые неутешительные результаты в контрольных матчах (в частности, поражение от "Вереса" 0:1), ковалевцы очень уверенно вошли в официальную часть сезона. В четырех стартовых турах команда Вишняка набрала десять очков. Но потом начался кризис. Да так начался, что не закончился до самого финиша 2022-го года.

Начиная с 30-го сентября, "Колос" одержал только две победы. Был он близок к победе и в последнем матче года, но дважды позволил "Заре" отыграться в ходе игры. Журналисты тогда писали о том результате как о таком, который не устраивает ни одну из команд. Однако есть и другая сторона медали.

Если посмотреть на последние четыре матча, проведенных "Колосом" в 2022-м году, то у них будет только одно поражение. Кризис? Отнюдь. Это то, о чем и говорил Ярослав Вишняк в недавнем интервью UA-Футболу: команда выступила в свою силу.

Отставание от еврокубковой зоны – четыре очка, но по сравнению с "Александрией" "Колос" имеет на два сыгранных матча больше. Борьба еще будет, но спрогнозировать ее результат очень непросто.

Трансферы и состав

С "Колосом" связывали хорошо зарекомендовавшего себя в "Десне" Андрея Тотовицкого. Но за ковалевцев этот футболист, по сути, не играл, транзитом оказавшись в "Шахтере". Из расширенной обоймы выбыл Анатолий Нуриев. Также произошли потери легионеров Кариоки и Рома.

Возможно, самой ощутимой потерей оказался уход Вячеслава Чурко, который был реально важным игроком для "Колоса" (теперь таким же важным стал для "Зари"). Сначала ковалевцы отдали в аренду и Безбородько, но вернули его уже после того, как Денис сумел отличиться за ту же "Зарю".

В "Десне" Безбородько забивал больше, но тренерский штаб "Колоса" уверен, что форвард еще не сказал своего последнего слова в Ковалевке. Просто не раскрылся сразу так хорошо, как это сделал, например, новичок Чоботенко. Но ему и легче, ведь Сергей играет в защите. Куда более ярким примером может быть Сергей Болбат, находившийся в одном шаге от статуса "сбитого летчика". В "Колосе" карьера у него заиграла новыми красками.

Полноценный контракт был подписан с Владиславом Емецем. Был возвращен Евгений Задоя, который в начале года пытался найти себе новый клуб, повторно в аренду был взят Евгений Смирный, ранее уже игравший за "Колос". Ну и еще некоторые молодые игроки пополнили состав ковалевцев, но концепция ясна и без упоминания о них. "Колос" по сравнению с некоторыми другими участниками УПЛ имеет возможность обеспечить неплохие условия для известных украинских футболистов, чем и пользуется. Потому и ожидают от команды борьбу за еврокубки.

Оптимальный состав: Волынец – Золотов, Новак, Чоботенко, Черноморец – Милько, Богданов, Ореховский – Болбат, Ильин – Безбородько

Сильные стороны

Возможно, кто-то расценит это не как сильную сторону, а как показатель хитросплетений и закулисных игр. Однако факт остается фактом: "Колос" в первой части сезона УПЛ пробил больше всех пенальти.

Шесть. Так же, как и "Шахтер". Разница в том, что ковалевцы реализовали все шесть своих попыток, тогда как "горняки" реализовывали только каждый второй одиннадцатиметровый.

Для контекста: третьим по показателю количества пробитых пенальти в первой части сезона идет киевское "Динамо" – пять. Из них реализовано было три.

Такое большое количество шансов из одиннадцатиметровых в контексте грандов не удивляет, ведь эти команды часто проникают в штрафную зону соперников, комбинируют там, пытаются разыграть до верного и, соответственно, чаще получаю по ногам. А вот пенальтийные шансы "Колоса" часто связывают с работой с судьями, ведь подобная ситуация (когда в пользу ковалевцев назначают много одиннадцатиметровых) наблюдается уже не первый год.

Слабые стороны

Действовать на грани фола – это не о "Колосе". Часто игроки этой команды заступают за красную линию, которая выливается в желтые карточки. Коллектив из Ковалевки – бесспорный лидер антирейтинга по количеству "горчичников", полученных в первой части сезона (55). Ближайший "преследователь" по этому показателю отстает сразу на десять предупреждений.

Однако красная карточка у "Колоса" только одна, что резко контрастирует с тем же "Рухом" или "Черноморцем", например, у которых по пять удалений. Но это не отменяет того факта, что ковалевцы охотно применяют тактику мелкого и среднего фола, имея в чемпионате третий наибольший показатель количества допущенных нарушений правил (225).

Именно поэтому матчи "Колоса" не всегда зрелищны и динамичны. Яркость игры принесена в жертву результату.

Лучший игрок

"Колос" – типичный пример команды, которая сильна прежде всего коллективными действиями. Хотя и имеет в своем составе несколько довольно именитых по украинским меркам футболистов. Логично назвать одним из лучших Евгения Волынца, ведь это единственный футболист "Колоса", вызывавшийся в 2022-м году в национальную сборную Украины.

Он вместе с Максом Валефом является лидером по общему показателю сухих матчей в чемпионате – по семь. Входит в топ-4 по показателю отраженных ударов (54). Он является третьим самым эффективным игроком по показателю удачных эпизодов игры на выходе – 19. Входит в число четырех лучших вратарей лиги по показателю количества точных передач (346). Наконец, он лидер по зафиксированным ударам – 33.

Среди полевых игроков ни один не достиг отметки в тысячу суммарных ТТД. Ближе всего подобрался Павел Ореховский, который не просто лидер команды по интенсивности действий, но и по эффективности футбола – 81 процент успешных ТТД. Хотя как для футболиста центра поля ему не хватает креативности, что вылилось в отсутствие хотя бы одной голевой передачи. Забил Ореховский четыре раза, повторив свой сезонный рекорд результативности именно в чемпионате. Однако все его голы – с пенальти.

Прогноз на вторую часть сезона

Шестое место турнирной таблицы УПЛ – одно из самых неприятных. Ведь в отличие от пятого места, не дает шансов сыграть в еврокубках. Нужна ли "Колосу" международная арена? Амбиции и финансовые возможности клуба, имеющаяся инфраструктура отвечают этим целям.

В принципе, отставание от идущей пятой "Александрии" совершенно незначительное. Два балла можно отыграть в одном туре, однако у конкурента две игры в запасе. Однако "Колос" все равно должен создавать на "Александрию" давление с учетом того, что горожане сменили тренера и, наверное, войдут в периоде перестройки, что чревато частыми потерями очков.

Самые серьезные конкуренты из-за спины – "Ворскла" и "Кривбасс". В способность других вмешаться в распределение мест в топ-6 верится трудно. "Колосу" нужно как можно быстрее повышать уровень результативности, ведь среди первых двенадцати команд чемпионата меньше ковалевцев забивают только две.

Не исключено, что будут какие-то новые подписания, хотя "Колос" вполне хорошо укомплектован как для целей, которые ставит перед собой команда. Самая актуальная задача – это научиться максимально эффективно использовать все свои глубинные ресурсы.