Владелец Ворсклы задержан во Франции - ГБР

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель задержали украинского бизнесмена Константина Жеваго, сообщили в Государственном бюро расследований.

"На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршавеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ДБР. Сейчас готовятся документы на экстрадицию", – рассказала в эфире национального телемарафона советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

"Следователи ДБР подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче (экстрадиции) экснардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит". Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу заочно объявлено подозрение в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

46-летний Константин Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы" Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".

Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.