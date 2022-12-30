Недоволен игровой практикой. Полузащитник Александрии может покинуть клуб

Полузащитник Кирилл Дришлюк может покинуть "Александрию", сообщает Footboom.

По информации ресурса, 23-летний игрок слишком недоволен своей игровой практикой и поэтому хочет сменить клуб. Агенты уже предложили футболиста "Колосу" и "Черноморцу".

В текущем сезоне Дришлюк провел 12 матчей в футболке "Александрии", но результативными действиями не отметился. Всего за "горожан" он сыграл 35 матчей за неполных четыре сезона. Рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалос, что полузащитник "Александрии" Артур Авагимян может вернуться в "Черноморец".