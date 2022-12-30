  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Недоволен игровой практикой. Полузащитник Александрии может покинуть клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Недоволен игровой практикой. Полузащитник Александрии может покинуть клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Агенты уже предложили игрока двум клубам УПЛ

Недоволен игровой практикой. Полузащитник Александрии может покинуть клуб

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник Кирилл Дришлюк может покинуть "Александрию", сообщает Footboom.

По информации ресурса, 23-летний игрок слишком недоволен своей игровой практикой и поэтому хочет сменить клуб. Агенты уже предложили футболиста "Колосу" и "Черноморцу".

В текущем сезоне Дришлюк провел 12 матчей в футболке "Александрии", но результативными действиями не отметился. Всего за "горожан" он сыграл 35 матчей за неполных четыре сезона. Рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалос, что полузащитник "Александрии" Артур Авагимян может вернуться в "Черноморец".

Читайте такжеКривбасс отпустил Хобленко, Шахтер подписал грузина. Все трансферы УПЛ во время зимнего антракта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Кирилл Дришлюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footboom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
30.12.2022 в 09:56
В кривбас
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
30.12.2022 в 08:43
скатертью дорога
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде