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Нападающий Колоса перейдет в клуб из Боснии и Герцеговины - СМИ

Премьер-лига
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Бразилец решил не возвращаться в Украину

Нападающий Колоса перейдет в клуб из Боснии и Герцеговины - СМИ

Фото: koloskovalivka.com

Новина українською

Бразильский нападающий "Колоса" Ренан Оливейра не планирует возвращаться в чемпионат Украину. Как сообщает "Динамомания", легионер продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине.

По информации источника, 25-летний бразилец перейдет в столичный клуб "Сараево". Детали соглашения на афишируются.

Отметим, что в марте 2022 года Ренан перебрался в "Жальгирис", где выступал на правах аренды. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.

В составе "Колоса" Оливейра сыграл 12 матчей (1 гол и 1 ассист). Его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

"Сараево" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Сараево Оливейра Ренан
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Источник:
Динамоманія

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