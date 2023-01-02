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Вратарь Металлиста может продолжить карьеру в клубе-лидера УПЛ

Премьер-лига
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Ожидается, что игрок поедет с клубом на зимние сборы

Вратарь Металлиста может продолжить карьеру в клубе-лидера УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вратарь харьковского "Металлиста" Орест Костик может перейти в "Днепр-1", пишет Спортивка.

23-летний голкипер, очевидно, отправится в Турцию на зимние сборы с клубом, который лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины.

Костик стал игроком "Металлиста" в августе 2022 года. В первой части сезона УПЛ Орест принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 14 мячей и 2 раза сыграл на ноль.

Ранее в СМИ была информация, что "Днепр-1" планирует взять на сборы хавбеков "Металлиста" Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца.

Напомним, "Днепр-1" занимает 1-е место в таблице УПЛ, "Металлист" расположился на 11-й рядке.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Орест Костик
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Источник:
Спортивка

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