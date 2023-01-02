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Вратарь Металлиста может продолжить карьеру в клубе-лидера УПЛ
Ожидается, что игрок поедет с клубом на зимние сборы
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь харьковского "Металлиста" Орест Костик может перейти в "Днепр-1", пишет Спортивка.
23-летний голкипер, очевидно, отправится в Турцию на зимние сборы с клубом, который лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины.
Костик стал игроком "Металлиста" в августе 2022 года. В первой части сезона УПЛ Орест принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 14 мячей и 2 раза сыграл на ноль.
Ранее в СМИ была информация, что "Днепр-1" планирует взять на сборы хавбеков "Металлиста" Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца.
Напомним, "Днепр-1" занимает 1-е место в таблице УПЛ, "Металлист" расположился на 11-й рядке.
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