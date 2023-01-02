  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Ключевой полузащитник Миная покинул команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Ключевой полузащитник Миная покинул команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уже ищет новый клуб

Источник: Ключевой полузащитник Миная покинул команду

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Миная" Алексей Хахлев покинул закарпатскую команду. Об этом информирует "Спортивка".

На сегодняшний день 23-летний футболист ищет новый коллектив и уже находится в сфере интересов нескольких клубов, но где же он продолжит свою карьеру - пока неизвестно.

Хахлев стал игроком "Миная" осенью 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. Всего в футболке закарпатцев он отыграл 46 матчей, забил 2 гола и выполнил 3 ассиста.

Хахлев - воспитанник "Динамо". У него есть опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса". На родине он также выступал за "Карпаты". Наибольшим достижением в его карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20.

Читайте такжеВратарь Металлиста может продолжить карьеру в клубе-лидера УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Хахлев ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Спортивка

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде