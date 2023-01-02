Источник: Ключевой полузащитник Миная покинул команду

Полузащитник "Миная" Алексей Хахлев покинул закарпатскую команду. Об этом информирует "Спортивка".

На сегодняшний день 23-летний футболист ищет новый коллектив и уже находится в сфере интересов нескольких клубов, но где же он продолжит свою карьеру - пока неизвестно.

Хахлев стал игроком "Миная" осенью 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. Всего в футболке закарпатцев он отыграл 46 матчей, забил 2 гола и выполнил 3 ассиста.

Хахлев - воспитанник "Динамо". У него есть опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса". На родине он также выступал за "Карпаты". Наибольшим достижением в его карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20.