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Лунев: Считаю, что Кривбасс - это именно то, что мне нужно сейчас

Премьер-лига
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Он уже работал с Юрием Вернидубом

Лунев: Считаю, что Кривбасс - это именно то, что мне нужно сейчас

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал свой переход в криворожский клуб.

– Я очень рад присоединиться к "Кривбассу". Нельзя сказать, что это приглашение стало для меня неожиданным, ведь с Юрием Вернидубом мы уже работали вместе. Благодарен ему за доверие.

– Долго ли колебался, когда узнал интерес со стороны нашей команды?

– Было несколько других вариантов, но я выбрал "Кривбасс". Считаю, что "Кривбасс" - это именно то, что мне нужно сейчас.

– Вернемся назад. Пять лет назад ты совсем молодой игрок подписал контракт с "Зарей". Какие остались воспоминания того времени?

– Да, сначала было тяжеловато. Но в целом могу сказать, что в 19 лет было даже проще, чем сейчас. Сейчас – я игрок "Кривбасса". Рад буду снова увидеться с друзьями: Вернидубом, Хомченовским, снова играть вместе. Это поможет быстрее адаптироваться к новой команде.

– В "Заре" Юрий Вернидуб дал тебе довольно интересную характеристику. Помнишь ли с кем он тебя сравнил (с бразильцами "Зари" - Авт.)?

– Да, но не хочу ничего говорить по этому поводу. Хочу доказывать все на поле. Но, признаюсь, было приятно.

– Если сравнивать Максима Лунева пять лет назад и сейчас: что изменилось?

– Многое изменилось. Прежде всего, я повзрослел. Приобрел опыт выступлений в УПЛ и в еврокубках. Теперь ставлю перед собой задачу стать основным игроком "Кривбасса" и помогать команде выполнять поставленные задачи.

– 24 года – прекрасный возраст для футболиста. В свои 24 ты уже бронзовый призер чемпионата Украины. Есть ли мечта как минимум повторить это достижение?

– Хочется регулярно занимать призовые места. У "Кривбасса" есть такие амбиции. Будем работать, чтобы все цели воплотить в жизнь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда прогрессировала.

– В "Днепре" играл под номером 99, в "Заре" - под 8 и 19. В "Кривбассе" выбрал 14. Почему именно этот номер?

– Мое любимое число – 8. Еще нравится 19. А в "Кривбассе" взял тот, который был свободен (улыбается). Надеюсь, он будет для меня фартовым, - рассказал Лунев.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Лунев
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Источник:
fckryvbas.com

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