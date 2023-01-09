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Голкипер Металлиста: По сути, главным тренером команды является Кобин
Орест Костик - о тренерских перестановках в клубе
Фото: ФК Металіст
Вратарь "Металлиста" Орест Костик рассказал о тренерских перестановках в харьковском клубе по ходу сезона.
– "Металлист" начинал сезон под руководством тренерского тандема Александра Призетко и Олега Ратия. Насколько известно, сейчас у вас на тренерском мостике изменения. Расскажите, какова ситуация?
– По сути, главным тренером команды является Кобин. Именно он готовил команду к последним двум матчам первой половины сезона. Призетко полностью отошел от дел в "Металлисте". Ратий выполняет функции ассистента главного тренера.
– Как вы можете оценить Кобина как тренера?
– Пока трудно дать ему какую-нибудь оценку, потому что под его руководством команда тренировалась всего три недели. Он ввел некоторые коррективы в тренировочный процесс и тактику игры команды. Основное его требование – играть через контроль мяча.
– Возможно, вы еще можете выделить кого-нибудь из тренерского штаба "Металлиста"?
– За эти полгода мне очень понравилось работать с Александром Диканем, который является тренером вратарей в команде. Это очень хороший специалист, использующий в своих тренировках новейший подход.
Могу сказать, что он и по своим человеческим качествам импонирует мне. Дикань сильно поддержал меня в момент, когда я не играл. Говорил, что нужно терпеть и продолжать работать, что видит мой потенциал.
В период отпуска мы поддерживаем связь. Дикань – человек с огромным футбольным опытом, с которым я однозначно хотел бы продолжать работать в дальнейшем, – рассказал Костик.
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