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Голкипер Металлиста: По сути, главным тренером команды является Кобин

Премьер-лига
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Орест Костик - о тренерских перестановках в клубе

Голкипер Металлиста: По сути, главным тренером команды является Кобин

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Вратарь "Металлиста" Орест Костик рассказал о тренерских перестановках в харьковском клубе по ходу сезона.

– "Металлист" начинал сезон под руководством тренерского тандема Александра Призетко и Олега Ратия. Насколько известно, сейчас у вас на тренерском мостике изменения. Расскажите, какова ситуация?

– По сути, главным тренером команды является Кобин. Именно он готовил команду к последним двум матчам первой половины сезона. Призетко полностью отошел от дел в "Металлисте". Ратий выполняет функции ассистента главного тренера.

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– Как вы можете оценить Кобина как тренера?

– Пока трудно дать ему какую-нибудь оценку, потому что под его руководством команда тренировалась всего три недели. Он ввел некоторые коррективы в тренировочный процесс и тактику игры команды. Основное его требование – играть через контроль мяча.

– Возможно, вы еще можете выделить кого-нибудь из тренерского штаба "Металлиста"?

– За эти полгода мне очень понравилось работать с Александром Диканем, который является тренером вратарей в команде. Это очень хороший специалист, использующий в своих тренировках новейший подход.

Могу сказать, что он и по своим человеческим качествам импонирует мне. Дикань сильно поддержал меня в момент, когда я не играл. Говорил, что нужно терпеть и продолжать работать, что видит мой потенциал.

В период отпуска мы поддерживаем связь. Дикань – человек с огромным футбольным опытом, с которым я однозначно хотел бы продолжать работать в дальнейшем, – рассказал Костик.

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В статье: Металлист (Харьков) Орест Костик
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