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Львов намерен подписать двух опытных защитников Металлиста

Премьер-лига
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В плане горожан Федорив и Романюк

Львов намерен подписать двух опытных защитников Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

ФК "Львов", который находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, намерен усилить защитное звено.

Как сообщает Спортивка, "горожане" могут подписать двух игроков "Металлиста": правого защитника Юрия Романюка и опытного центрбека Виталия Федорива.

Отмечаетсыяф, что вопрос аренды 35-летнего Федорова почти завершен, а вот 25-летний Романюк, очевидно, пройдет пересмотр.

Напомним, что ранее сообщалось также о том, что львовский клуб подпишет вратаря "Металлиста" Александра Рыбку.

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В статье: ФК Львов Виталий Федорив Юрий Романюк Металлист (Харьков)
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Источник:
Спортивка

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