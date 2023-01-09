Львов намерен подписать двух опытных защитников Металлиста

ФК "Львов" , который находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, намерен усилить защитное звено.

Как сообщает Спортивка, "горожане" могут подписать двух игроков "Металлиста": правого защитника Юрия Романюка и опытного центрбека Виталия Федорива.

Отмечаетсыяф, что вопрос аренды 35-летнего Федорова почти завершен, а вот 25-летний Романюк, очевидно, пройдет пересмотр.

Напомним, что ранее сообщалось также о том, что львовский клуб подпишет вратаря "Металлиста" Александра Рыбку.