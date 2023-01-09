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Александрия арендовала хавбека Динамо, который первую часть сезона провел в Заре

Премьер-лига
(1 голосов)

Запорожье-Киев-Александрия транзит

Александрия арендовала хавбека Динамо, который первую часть сезона провел в Заре

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек Николай Михайленко, права на которого принадлежат "Динамо", вторую часть сезона проведет в аренде в "Александрии".

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Отметим, что первую часть сезона Михайленко провел в аренде в "Заре", в составе которой провел 5 матчей в УПЛ, голов не забивал.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Александрия Николай Михайленко
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Источник:
ФК Динамо

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