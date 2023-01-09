Александрия арендовала хавбека Динамо, который первую часть сезона провел в Заре

Хавбек Николай Михайленко, права на которого принадлежат "Динамо", вторую часть сезона проведет в аренде в " Александрии ".

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Отметим, что первую часть сезона Михайленко провел в аренде в "Заре", в составе которой провел 5 матчей в УПЛ, голов не забивал.