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Александрия арендовала хавбека Динамо, который первую часть сезона провел в Заре
Запорожье-Киев-Александрия транзит
fcdynamo.com
Хавбек Николай Михайленко, права на которого принадлежат "Динамо", вторую часть сезона проведет в аренде в "
Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Отметим, что первую часть сезона Михайленко провел в аренде в "Заре", в составе которой провел 5 матчей в УПЛ, голов не забивал.
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Источник:ФК Динамо
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