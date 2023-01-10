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Легионер Днепра-1 может перебраться в чемпионат Алжира - источник
За днепровский клуб он играет на правах аренды
Фото: ФК Металіст
Полузащитник "Днепра-1" Фарес Балули, права на которого принадлежат харьковскому "Металлисту", может сменить клубную прописку.
27-летнний француз имеет предложение из Африки. По информации AfricaFootUnited, серьезный интерес к Балули проявляет алжирский "Кабили". Источник утверждает, что переговоры между сторонами складываются наилучшим образом. О сотрудничестве хавбека и "Кабили" должны договориться в нынешнее зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Балули отыграл 8 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Суммарно он провел на поле 134 минуты. Его аренда с "Днепром-1" истекает летом 2023 года, а контракт с "Металлистом" - летом 2024 года.
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