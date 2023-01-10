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Шовковский станет ассистентом Луческу в Динамо, - СМИ
Именно ассистентом Луческу, а не тренером вратарей
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Александр Шовковский окончательно разорвал трудовые отношения с УАФ и возвращается в "
Как сообщает "Динамомания", Александр станет ассистентом главного тренера Мирчи Луческу вместо хорвата Огнена Вукоевича, который покинул клуб минувшей осенью.
Напомним, что Шовковский выступал за "Динамо" с 1994 по 2016 год и является рекордсменом клуба по многим показателям. До недавнего времени он работал ассистентом главного тренера сборной Украины Александра Петракова и покинул этот пост в связи с завершением контракта.
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