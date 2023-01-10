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Шовковский станет ассистентом Луческу в Динамо, - СМИ

Премьер-лига
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Именно ассистентом Луческу, а не тренером вратарей

Шовковский станет ассистентом Луческу в Динамо, - СМИ

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Новина українською

Александр Шовковский окончательно разорвал трудовые отношения с УАФ и возвращается в "Динамо" после шестилетнего перерыва.

Как сообщает "Динамомания", Александр станет ассистентом главного тренера Мирчи Луческу вместо хорвата Огнена Вукоевича, который покинул клуб минувшей осенью.

Напомним, что Шовковский выступал за "Динамо" с 1994 по 2016 год и является рекордсменом клуба по многим показателям. До недавнего времени он работал ассистентом главного тренера сборной Украины Александра Петракова и покинул этот пост в связи с завершением контракта.

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В статье: Александр Шовковский Украина Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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