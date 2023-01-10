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Почетный президент Ворсклы Жеваго вышел под залог в 1 млн евро, он не может покидать Францию

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Почетный президент Ворсклы Жеваго вышел под залог в 1 млн евро, он не может покидать Францию

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Новина українською

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен, почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, он не может покидать материковую Францию

Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.

"Жеваго внес залог. Проживает в Куршевеле. Понедельник – среда – пятница отмечается в участке. Не может покидать материковую Францию", - сказал источник.

Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

46-летний Константин Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы" Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".

Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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